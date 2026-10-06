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Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης (6/10) ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο επίσκεψης κατά την οποία θα έχει επαφές με την ελληνική πολιτική ηγεσία. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται συναντήσεις με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, Γιώργο Γεραπετρίτη, καθώς και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στον αεροδρόμιο τον υποδέχτηκε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, ενώ παρούσα ήταν και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Τυπικά, η επίσκεψη συνδέεται με τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ, όμως το εύρος των θεμάτων που θα βρεθούν στο τραπέζι υπερβαίνει κατά πολύ το πλαίσιο του. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διασυνδεσιμότητα, επενδύσεις και τεχνολογία αλλά και η εξέταση των γεωπολιτικών εξελίξεων συνθέτουν μια ατζέντα που αποτυπώνει το βάθος της σχέσης Αθήνας και Ουάσιγκτον.

Η έλευση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην ελληνική πρωτεύουσα, μοναδικό σταθμό της περιοδείας του στην ευρύτερη περιοχή, σηματοδοτεί και την οριστικοποίηση της προμήθειας των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 από την Αθήνα.

Με δεδομένο ότι η πρόσκτηση 20 ελληνικών F-35A Lightning II με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 20, αναμένεται να ενισχύσει καταλυτικά την ελληνική υπεροπλία πάνω από το Αιγαίο ως όπλα στρατηγικού χαρακτήρα, τα βλέμματα στρέφονται τώρα στην οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Ζητούμενο για την ελληνική πλευρά είναι η επαναβεβαίωση του εξαιρετικά υψηλού επιπέδου των διμερών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ να ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω ενίσχυση των ελληνικών αμυντικών υποδομών, ιδίως σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Την Τετάρτη ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας του κτιρίου της αμερικανικής πρεσβείας και κατόπιν θα εκφωνήσει ομιλία στην Πνύκα, ενώ το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα έχει επιστρέψει από την Κροατία.

Οι κοινές δηλώσεις των δύο υπουργών Εξωτερικών θα πραγματοποιηθούν στις 10:30, μετά τη συνάτησή τους.

Παράλληλα, από το μεσημέρι θα διεξάγονται οι εργασίες του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου με τη συμμετοχή των καθ’ ύλην αρμόδιων υπουργών και υφυπουργών, και στο πλαίσιο αυτό θα υπογραφούν και τρεις συμφωνίες: Ανανέωση Μνημονίου Συνεργασίας σχετικά με την Επιβολή Εισαγωγικών Περιορισμών σε Κατηγορίες Αρχαιολογικού και Εθνολογικού Υλικού μέχρι τον 15ο αι. μ.Χ., Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) Ελλάδος – ΗΠΑ για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας και Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση STCW 1978, με σκοπό τη διευκόλυνση της απασχόλησης και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με το δείπνο που θα παρατεθεί προς τιμήν του, παρουσία του πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών.

protothema.gr