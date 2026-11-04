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Στις 10 και 11 Νοεμβρίου, το Future Skills Hub, το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει το 4ο EUC Graduates Bootcamp, με δωρεάν συμμετοχή για φοιτητές, αποφοίτους και νέους επαγγελματίες από ολόκληρη την Κύπρο.

Το Future Skills Hub, το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργανώνει στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2026 το 4ο EUC Graduates Bootcamp, με κεντρικό θέμα «UNSCRIPTED: Plot Twist Ahead!», στο Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου.

Η διήμερη διοργάνωση φέρνει κοντά καταξιωμένους επαγγελματίες, επιχειρηματίες και εκπροσώπους της αγοράς εργασίας, προσφέροντας στους συμμετέχοντες έμπνευση, πρακτικές γνώσεις και ευκαιρίες επαγγελματικής δικτύωσης. Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν και η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε φοιτητές και αποφοίτους όλων των πανεπιστημίων, νέους επαγγελματίες, καθώς και στο ευρύ κοινό.

Πρώτη ημέρα: 10 Νοεμβρίου – Το μέλλον της εργασίας και οι δεξιότητες του αύριο

Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, η εκδήλωση επικεντρώνεται στο μέλλον της εργασίας, την τεχνητή νοημοσύνη και τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες. Ο Παναγιώτης Θρασυβούλου από την EY Cyprus θα παρουσιάσει τις νέες προοπτικές στην αγορά εργασίας, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Amdocs, της Deloitte και του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η ομιλία του Λούη Πατσαλίδη, ο οποίος θα μοιραστεί τη δική του επαγγελματική διαδρομή, τις απρόσμενες αλλαγές και τις επιλογές που τον οδήγησαν στην επιτυχία.

Δεύτερη ημέρα: 11 Νοεμβρίου – Έμπνευση, επιχειρηματικότητα και ευκαιρίες καριέρας

Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, το πρόγραμμα συνεχίζεται με προσωπικές ιστορίες, επιχειρηματικές εμπειρίες και πρακτικές δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης. Στη σκηνή θα βρεθούν ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου, η Μέμνια Θεοδώρου και ο Αργύρης Αργυρού, συνιδρυτής της Foody, ενώ ο Σάκης Τανιμανίδης θα συμμετάσχει μέσω ζωντανής σύνδεσης, μιλώντας για τη δική του επιχειρηματική πορεία. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν εκπροσώπους επιχειρήσεων, να επισκεφθούν διαδραστικά περίπτερα και να συμμετάσχουν σε δράσεις που αφορούν τη σύνταξη βιογραφικού, την προετοιμασία για συνεντεύξεις εργασίας, το LinkedIn και το personal branding. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εργαστήριο από τη Medochemie και συζήτηση με επαγγελματίες του τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι ενθαρρύνονται να φέρουν μαζί τους το βιογραφικό τους σημείωμα (CV), ώστε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες επαφής και δικτύωσης με εκπροσώπους επιχειρήσεων.

Πληροφορίες εκδήλωσης

4ο EUC Graduates Bootcamp 2026 – UNSCRIPTED: Plot Twist Ahead!

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2026: 18:30

18:30 Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026: 09:00–17:00

09:00–17:00 Τοποθεσία: Πολιτιστικό Κέντρο, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πολιτιστικό Κέντρο, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Συμμετοχή: Εντελώς δωρεάν

Εντελώς δωρεάν Απευθύνεται σε: Φοιτητές, αποφοίτους και νέους επαγγελματίες από ολόκληρη την Κύπρο και όλα τα πανεπιστήμια

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Το 4ο EUC Graduates Bootcamp 2026 διοργανώνεται από το Future Skills Hub, το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και συνδιοργανωτή το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη χορηγία και τη στήριξη των Amdocs, ExxonMobil, Crowe Cyprus, Alphamega, Medochemie, Deloitte, Τράπεζας Κύπρου και IPH – Iakovos Photiades Foodstuff Suppliers Limited.