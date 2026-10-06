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Υγεία, Ειρήνη, Διπλωματία και Δημογραφικό στο επίκεντρο της διεθνούς συνάντησης της ιατρικής κοινότητας

Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη

Με ένα σημαντικό διεθνές μήνυμα για τον ρόλο της Ιατρικής στην προώθηση της ειρήνης, της συνεργασίας και της κοινωνικής συνοχής, ξεκινά φέτος, για πρώτη φορά από την Κύπρο, η Ιπποκρατική Εβδομάδα – Ιπποκρατικό Σχολείο 2026, μια πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών (Global Doctors’ Hippocratic Institute – GDHI).

Η επίσημη έναρξη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στη Λευκωσία, με το διεθνές συνέδριο «Challenges of the Era», υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη. Η Ιπποκρατική Εβδομάδα πραγματοποιείται με τη συνεργασία και συμμετοχή του GDHI, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και του International Hippocratic Foundation.

Επίσημη έναρξη από τον Υπουργό Υγείας

Το «Challenges of the Era» αποτελεί ειδική διεθνή πρωτοβουλία του Global Doctors’ Hippocratic Institute, η οποία φιλοξενείται από την Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο της φετινής έναρξης της Ιπποκρατικής Εβδομάδας. Πρόεδροι του συνεδρίου είναι ο Δρ. Γεώργιος Πατούλης, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών, και ο Δρ. Πέτρος Αγαθαγγέλου, Πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου.

Την έναρξη του Συνεδρίου και της Ιπποκρατικής Εβδομάδας θα κηρύξει ο κ. Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, Υπουργός Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

«Challenges of the Era»: Υγεία και Διπλωματία

Κεντρικός θεματικός άξονας του συνεδρίου είναι η «Υγειονομική Διπλωματία ως μέσο για την Ειρήνη και τη Συνεργασία μεταξύ των Κρατών». Εκπρόσωποι της πολιτείας, της διπλωματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, διεθνών οργανισμών και της ιατρικής κοινότητας θα συζητήσουν τον ρόλο της Υγείας και της Ιατρικής ως πεδίων επικοινωνίας, συνεργασίας και ανθρωπιστικής δράσης μεταξύ κρατών και λαών.

Ο δεύτερος βασικός θεματικός άξονας αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο σε ένα κρίσιμο δημογραφικό σταυροδρόμι. Οι επιπτώσεις των δημογραφικών αλλαγών στην Υγεία, την Εκπαίδευση, την κοινωνική συνοχή και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας θα βρεθούν στο επίκεντρο, ενώ στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστεί Δημογραφική Διακήρυξη, με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Ιπποκρατική παράδοση

Η φιλοξενία της έναρξης από την Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί συνέχεια μιας μακρόχρονης σχέσης και ενεργού συμμετοχής της EUC στην Ιπποκρατική Εβδομάδα και το Ιπποκρατικό Σχολείο. Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει συνάψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών από το 2022 και έχει συμμετάσχει ενεργά στις δράσεις της διοργάνωσης. Την ίδια χρονιά, στην Ιατρική Σχολή πραγματοποιήθηκαν η αφιέρωση της προτομής του Ιπποκράτη και η φύτευση του πλατάνου του Ιπποκράτη, ως συμβολική σύνδεση της σύγχρονης Ιατρικής Εκπαίδευσης με την Ιπποκρατική παράδοση. Ο Χριστόφορος Χατζηκυπριανού, Πρόεδρος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, αναφέρθηκε στη σημασία αυτής της συνέχειας και στον ρόλο της Ιατρικής Εκπαίδευσης στη διατήρηση και ανανέωση των Ιπποκρατικών αξιών.

Ένα μήνυμα συμπερίληψης

Η έναρξη της Ιπποκρατικής Εβδομάδας θα συνοδευτεί από δράσεις κοινωνικής συμμετοχής. Το πρωί της Παρασκευής θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου στο Δημοτικό Σχολείο Παλουριώτισσας, με τη συμμετοχή μαθητών/τριών, αθλητών/τριων των Special Olympics και παιδιών από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Συνδρόμου Down, μεταφέροντας το μήνυμα της ισότητας, της συμπερίληψης και της συμμετοχής. Η Ιπποκρατική Εβδομάδα θα συνεχιστεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, με την αποκάλυψη προτομής του Ιπποκράτη, τη φύτευση ελιάς και την εκδήλωση «A World for Everyone», με τη συμμετοχή παιδιών και αθλητών των Special Olympics Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Συνδρόμου Down και μαθητών δημοτικών σχολείων.

Από την Κύπρο προς τη διεθνή ιατρική κοινότητα

Η φετινή Ιπποκρατική Εβδομάδα – Ιπποκρατικό Σχολείο ξεκινά για πρώτη φορά από την Κύπρο, ανοίγοντας έναν διεθνή διάλογο για τον ρόλο της Ιατρικής όχι μόνο στην προστασία της Υγείας, αλλά και στην προώθηση της ειρήνης, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής. Οι αξίες αυτές, που βρίσκονται στον πυρήνα της Ιπποκρατικής παράδοσης, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες και τα συστήματα υγείας.

Το διεθνές συνέδριο «Challenges of the Era», με το οποίο ανοίγει επίσημα η Ιπποκρατική Εβδομάδα στην Κύπρο, είναι ανοιχτό στο κοινό και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου και οι πληροφορίες συμμετοχής είναι διαθέσιμα ΕΔΩ.