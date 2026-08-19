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Ανοδική πορεία συνεχίζει να καταγράφει η φοίτηση στην Τεχνική Εκπαίδευση, γεγονός το οποίο τα τελευταία χρόνια συνέβαλε στο να αλλάξει άρδην η εικόνα, αλλά και η γενική άποψη που επικρατούσαν παλαιότερα.

Το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων μαθητών να φοιτήσουν στις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ), με μεγάλο μάλιστα ποσοστό παιδιών με ιδιαίτερα υψηλό μαθησιακό επίπεδο, δημιουργεί ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Αυτό προκύπτει και από το γεγονός πως αρκετοί κλάδοι που προσφέρονται στις ΤΕΣΕΚ, όχι μόνο απαιτούν υψηλές βαθμολογίες, αλλά διεξάγουν και μοριοδότηση υποψηφίων για την τελική επιλογή, λόγω θέσεων και ενδιαφέροντος.

Ερωτηθείς σχετικά ο διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Ηλίας Μαρκάτζιης, ανέφερε στον «Φ» πως και φέτος παρατηρείται άνοδος στο ενδιαφέρον μαθητών για φοίτηση στις 11 ΤΕΣΕΚ και στα πέντε μικτά σχολεία (Λύκεια με ΤΕΣΕΚ) που λειτουργούν.

Αν και ο συνολικός αριθμός των μαθητών που φέτος θα φοιτήσουν στις πρώτες τάξεις Λυκείων και ΤΕΣΕΚ γενικά, εμφανίζεται μειωμένος σε σχέση με προηγούμενα έτη -κι αυτό με βάση στοιχεία του πληθυσμού- η Τεχνική Εκπαίδευση αναλογικά έχει ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι περίπου 2.000 μαθητές θα φοιτήσουν φέτος στις Α’ τάξεις της. Ο συνολικός αριθμός μαθητών που φοιτούν σε όλες τις τάξεις της Τεχνικής Εκπαίδευσης ανέρχεται περίπου σε 5.300.

Αναφορικά με το μειωμένο αριθμό μαθητών αυτών των ηλικιών, οφείλεται στον παράγοντα της μεγάλης και οξείας οικονομικής κρίσης που έπληξε την Κύπρο γύρω στο 2012 – 2013.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρκάτζιη, το αυξημένο ενδιαφέρον των μαθητών και δη, αρκετών με πολύ υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και συμβάλλει και στη βελτίωση της ποιότητας της Τεχνικής Εκπαίδευσης. Επίσης, ο κ. Μαρκάτζιης αναφερόμενος στις νέες υποδομές που ετοιμάζονται, σημείωσε ότι του χρόνου θα λειτουργήσει η νέα ΤΕΣΕΚ στη Λεμεσό (θα κλείσει η Α’ Τεχνική Λεμεσού) και σε δύο χρόνια η νέα ΤΕΣΕΚ στη Λάρνακα, η οποία θα αντικαταστήσει την Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου.