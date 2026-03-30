Κάθε χρόνο αυτή η περίοδος είναι ιδιαίτερα έντονη για χιλιάδες μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τις εξετάσεις τους στο τέλος της σχολικής χρονιάς – προαγωγικές και απολυτήριες. Και φυσικά, για την πλειονότητα των τελειόφοιτων των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών, ακολουθούν και οι Παγκύπριες Εξετάσεις μέσω των οποίων διεκδικούν πρόσβαση στα δημόσια πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας.

Η περίοδος του διαβάσματος και της έντονης προετοιμασίας κορυφώνεται μετά το Πάσχα, καθώς οι εξετάσεις όλο και πλησιάζουν.

Πρώτοι στη μάχη των εξετάσεων ρίχνονται οι μαθητές των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών, ενώ ακολουθούν τα παιδιά των Γυμνασίων. Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις στα Γυμνάσια (προαγωγικές για τους μαθητές της Α΄ και της Β΄ τάξης και απολυτήριες για τους μαθητές της Γ΄ τάξης) θα διεξαχθούν από τις 25 Μαΐου έως και τις 4 Ιουνίου. Στα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 11 Μαΐου έως και τις 22 Μαΐου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Διευθύνσεις Μέσης (Γενικής και Τεχνικής) Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, απέστειλαν εδώ και μέρες στα σχολεία όλες τις σχετικές πληροφορίες για την οργάνωση των μονάδων κατά την εξεταστική περίοδο, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου συνοδεύεται και από λεπτομερή παραρτήματα για διάφορα ζητήματα. Σε ένα από αυτό, περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις των μαθητών, σημείο ιδιαίτερα ενδιαφέρον και χρήσιμο για τα παιδιά και τους γονείς τους.

Περιληπτικά, για τους μαθητές Λυκείων/ Τεχνικών Σχολών επισημαίνεται ότι:

>> Πρέπει να προσέρχονται στην αίθουσα εξέτασης τουλάχιστον 15 λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης. Είναι δυνατό να επιτραπεί, κατ’ εξαίρεση, η είσοδος ύστερα από απόφαση του προέδρου της Επιτροπής Τελικών Εξετάσεων του σχολείου ή εκπροσώπου του, σε μαθητή που καθυστέρησε, όχι όμως μετά από την παρέλευση 20 λεπτών από την ώρα έναρξης και δεν παραχωρείται επιπλέον χρόνος.

>> Τα ατομικά στοιχεία των μαθητών συμπληρώνονται από τους ίδιους στον ειδικό χώρο που υπάρχει στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων ή/και στο ειδικό πλαίσιο της πρώτης σελίδας του εξεταστικού δοκιμίου. Τα στοιχεία καλύπτονται με αδιαφανές αυτοκόλλητο κάλυμμα από τον επιτηρητή ενώπιον του μαθητή.

>> Οι μαθητές κατά την παραλαβή του εξεταστικού δοκιμίου, ελέγχουν το εξεταστικό δοκίμιο για τυχόν κακής ποιότητας εκτύπωση, ελέγχουν τα στοιχεία του μαθήματος και της τάξης, την ονομασία μαθήματος, τον αριθμό σελίδων και ερωτήσεων καθώς και τον κωδικό μαθήματος.

>> Γράφουν όλες τις απαντήσεις στο τετράδιο απαντήσεων ή στο εξεταστικό δοκίμιο, σύμφωνα με τις οδηγίες κάθε μαθήματος, σημειώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό της ερώτησης. Αν υπάρχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, γράφουν τις απαντήσεις στο τετράδιο απαντήσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, οι απαντήσεις δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη.

>> Η παράδοση του γραπτού από τους μαθητές που αποχωρούν είναι υποχρεωτική.

>> Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση από την αίθουσα πριν περάσουν 30 λεπτά από την έναρξη της εξέτασης.

>> Δολίευση ή απόπειρα για δολίευση ή άρνηση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις και συστάσεις των επιτηρητών, συνεπάγεται αποπομπή του εξεταζόμενου από την αίθουσα και βαθμολόγηση του γραπτού μονάδα.

>> Στην αίθουσα δεν επιτρέπονται κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ρολόι, ηλεκτρονικές συσκευές στις οποίες αποθηκεύονται ή μεταφέρονται πληροφορίες, βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, λογαριθμικούς ή άλλους πίνακες, προγραμματιζόμενες υπολογιστικές μηχανές ή οτιδήποτε σχετικό με το εξεταζόμενο μάθημα.

>> Οι απαντήσεις πρέπει να είναι γραμμένες με στυλό χρώματος μπλε ανεξίτηλης μελάνης. Τα σχήματα μπορούν να γίνονται με μολύβι. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού.

>> Οι μαθητές της Ειδικής Αγωγής επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως καθορίζεται με γραπτή απόφαση της αρμόδιας Αρχής.

Όλα τα πιο πάνω, ισχύουν και για τους μαθητές Γυμνασίων, ωστόσο, για αυτούς υπάρχουν και οι ακόλουθες επισημάνσεις:

>> Στην περίπτωση των Νέων Ελληνικών όλων των τάξεων Γυμνασίου και της Ιστορίας Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, οι μαθητές γράφουν όλες τις απαντήσεις στο τετράδιο απαντήσεων, σημειώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό της ερώτησης. Επίσης, αν υπάρχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, γράφουν τις απαντήσεις στο τετράδιο απαντήσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, οι απαντήσεις δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη.

>> Στα Μαθηματικά όλων των τάξεων Γυμνασίου και στα Φυσικά (Βιολογία, Φυσική και Χημεία) των Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου, γράφουν όλες τις απαντήσεις πάνω στο εξεταστικό δοκίμιο.

Ακολουθεί ο Ιούνιος με τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Από τη μέρα ολοκλήρωσης των απολυτήριων τους εξετάσεων (στις 22 Μαΐου), οι τελειόφοιτοι μαθητές Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, οι οποίοι έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης (ΠΕΠ), θα έχουν στη διάθεσή τους λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες για διάβασμα και επαναλήψεις. Κι αυτό διότι, οι ΠΕΠ 2026 αρχίζουν φέτος, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με το υποχρεωτικό –για όλους τους υποψηφίους– μάθημα των Νέων Ελληνικών και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 26 Ιουνίου με το μάθημα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού.

Σκοπός των ΠΕΠ είναι η χορήγηση του Βαθμού Πρόσβασης/ Κατάταξης ανά Πλαίσιο και του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης/ Κατάταξης, βάσει των οποίων γίνεται η κατανομή των θέσεων που παραχωρούνται από τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και της Ελλάδας. Η κατανομή των θέσεων για τα ΑΑΕΙ της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας διεκπεραιώνεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων, ενώ η κατανομή των θέσεων στα ελληνικά πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, για τους αποφοίτους κυπριακών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία εμπίπτουν στην κατηγορία αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας, με βάση τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

Στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων και του υπουργείου Παιδείας, είναι αναρτημένος και ο Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2026, ο οποίος αποτελείται από τρεις τόμους:

>> Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει τις γενικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, τη διαδικασία κατανομής των θέσεων, το πρόγραμμα των εξετάσεων, την ομαδοποίηση των Σχολών και τα εξεταζόμενα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων και των προϋποθέσεων πρόσβασης καθώς και γενικές πληροφορίες για τα ΑΑΕΙ της Κύπρου και για τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.

>> Ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει την εξεταστέα ύλη, τον πίνακα προδιαγραφών και εξεταστικά δοκίμια των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης ή δειγματικά εξεταστικά δοκίμια που αφορούν τα εξεταζόμενα μαθήματα πρόσβασης Λυκείων και Τεχνικών Σχολών.

>> Ο τρίτος τόμος περιλαμβάνει την εξεταστέα ύλη, τον πίνακα προδιαγραφών και εξεταστικά δοκίμια των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης ή δειγματικά εξεταστικά δοκίμια που αφορούν τα εξεταζόμενα μαθήματα πρόσβασης των Τεχνικών Σχολών. Το Μέρος Α΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα Τεχνολογίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης ενώ το Μέρος Β΄ τα μαθήματα Τεχνολογίας Πρακτικής Κατεύθυνσης.