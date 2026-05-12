Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν πλέον τα επεισόδια εντός σχολικών λεωφορείων, τα οποία προκαλούνται από μαθητές. Αυτή τη φορά, το νέο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη (7/5) και είχε πρωταγωνιστές μαθητές δημοτικού σχολείου της βορειοανατολικής επαρχίας Λεμεσού. Το λεωφορείο αναγκάστηκε να διακόψει τη διαδρομή του, έπειτα από επανειλημμένες και σοβαρές παρενοχλήσεις των μαθητών προς τον οδηγό, οι οποίοι τον εξύβριζαν έντονα και παρατεταμένα, ενώ ούτε ο συνοδός κατάφερε να επιβάλει την τάξη.

Σύμφωνα με τον διευθυντή ανάπτυξης και επικοινωνίας της ΕΜΕΛ, Πέτρο Θεοχαρίδη, οι μαθητές απέσπασαν σφυριά ασφαλείας, κινούνταν ενοχλητικά κοντά στον οδηγό, χτυπούσαν τα καθίσματα και κάποιοι παρεμπόδιζαν τον συνοδό στην προσπάθειά του να επαναφέρει την τάξη.

Μετά από αρκετά επεισόδια σε λύκεια και πρόσφατα και σε γυμνάσια, αυτό φαίνεται πως είναι το πρώτο σοβαρό περιστατικό με μαθητές δημοτικού που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών, του προσωπικού και των οχημάτων στον δρόμο. Οι μαθητές χτυπούσαν ομαδικά τα καθίσματα και εξύβριζαν οδηγό και συνοδό, με συμπεριφορές ιδιαίτερα ανάρμοστες για την ηλικία τους.

Όπως σημείωσε ο κ. Θεοχαρίδης, η κατάσταση έγινε τόσο έντονη που ο οδηγός ακολούθησε το πρωτόκολλο ασφαλείας και σταμάτησε το λεωφορείο. «Κλήθηκε αμέσως εκπρόσωπος της κρατικής εποπτικής αρχής, ο οποίος με πολλές προσπάθειες κατάφερε να συνετίσει τους μαθητές, κάποιοι εκ των οποίων αμφισβητούσαν την αρμοδιότητά του και πρόβαλαν διάφορες δικαιολογίες για τη συμπεριφορά τους», υπογράμμισε.

Μετά το περιστατικό υπήρξαν αντιδράσεις από γονείς, οι οποίοι θεώρησαν ότι τόσο ο οδηγός όσο και ο εκπρόσωπος της εποπτικής αρχής ήταν αυστηροί στην προσπάθειά τους να επαναφέρουν την τάξη. «Κάποιοι γονείς εξέφρασαν την πρόθεση να καταγγείλουν τον επόπτη σε ανώτερους και να κάνουν καταγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», πρόσθεσε ο κ. Θεοχαρίδης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οδηγός αρνήθηκε να εργαστεί ξανά στο ίδιο δρομολόγιο, ενώ σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο, σε περίπτωση επανάληψης παρόμοιου περιστατικού η σχολική διαδρομή θα διακοπεί για λόγους ασφαλείας. Η διεύθυνση του σχολείου και τα μέλη του συνδέσμου γονέων ενημερώθηκαν και παρενέβησαν, με αποτέλεσμα τα δρομολόγια να διεξάγονται πλέον μερικώς ομαλά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Θεοχαρίδη, κύριο πρόβλημα παραμένει το γεγονός ότι σε στάδια της διαδρομής, που περνούν από στενούς ή επικίνδυνους δρόμους της υπαίθρου, οι μικροί μαθητές σηκώνονται, αρνούνται να φορούν ζώνες ασφαλείας και κινούνται όρθιοι μέσα στο λεωφορείο.