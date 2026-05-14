Κανονικά συνεχίζονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, οι οποίες ολοκληρώνονται στις 25 Μαΐου και στις οποίες παρακάθονται πέραν των 23.350 παιδιών.

Σε γενικές γραμμές, μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα, πέραν των διαμαρτυριών που διατυπώθηκαν για το γραπτό της Φυσικής της Β’ τάξης το οποίο φαίνεται να περιελάμβανε κάποια ερωτήματα που η κατανόησή τους δεν ήταν εύκολη.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», έγινε συνάντηση της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας με τους επιθεωρητές του μαθήματος και δόθηκαν ήδη σχετικές οδηγίες στους διορθωτές για τα επίμαχα σημεία του εξεταστικού δοκιμίου.

Παράλληλα, μπέρδεμα φαίνεται να προκάλεσε η έκταση των λύσεων που αναρτήθηκαν από το Υπουργείο για το μάθημα των Νέων Ελληνικών, καθώς κάποιοι θεώρησαν ότι αυτά κλήθηκαν να απαντήσουν τα παιδιά (περίπου 17 σελίδες απαντήσεων).

Για αυτό το ζήτημα διευκρινίστηκε ότι οι λύσεις αυτές είναι ο οδηγός που δίνεται στους διορθωτές για να ξέρουν πώς θα προχωρήσουν με τη διόρθωση και βαθμολόγηση των γραπτών και όχι όσα απαιτούνται από τους μαθητές.

Κι ενώ τα Λύκεια και οι Τεχνικές Σχολές βρίσκονται σε εξεταστική περίοδο και επί της ουσίας, στο κλείσιμο της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, τα Γυμνάσια συνεχίζουν κανονικά τα μαθήματά τους για μερικές ακόμη μέρες, και συγκεκριμένα μέχρι τις 22 Μαΐου.

Η εξεταστική περίοδος για τα Γυμνάσια αρχίζει στις 25 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 4 Ιουνίου και σε αυτήν θα παρακαθήσουν 24.198 μαθητές.

Ερωτηθείς για τα μαθήματα στα Γυμνάσια και την παρουσία μαθητών αυτή την περίοδο στα σχολεία, ο αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, Γιώργος Κουτσίδης, ανέφερε στον «Φ» πως συνεχίζονται κανονικά και τα παιδιά βρίσκονται μαζικά στις τάξεις τους.

Πέραν των εξετάσεων σε Γυμνάσια και Λύκεια που είναι η περίοδός τους, υπάρχει και διαδικασία που «τρέχει» τώρα και αφορά μαθητές της Στ’ τάξης.

Πρόκειται για την πρακτική δοκιμασία ομαδικών αθλημάτων, και στα οποία μετέχουν παιδιά που ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν θέση στα Αθλητικά Γυμνάσια από τη νέα σχολική χρονιά.

Όπως εξήγησε ο κ. Κουτσίδης, από προχθές μέχρι και τις 22 Μαΐου είναι η πρακτική δοκιμασία σε ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα, πετόσφαιρα, χειροσφαίριση και υδατοσφαίριση.

Όσον αφορά στα ατομικά αθλήματα, η εξασφάλιση θέσης εξαρτάται από τις επιδόσεις σε αγώνες.