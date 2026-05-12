Αυλαία χθες για τις προσαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε Λύκεια και Τεχνικές Σχολές, με την αρχή να γίνεται από τους μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης, καθώς οι μαθητές της Α’ αρχίζουν σήμερα.

Οι τελειόφοιτοι έκαναν αρχή με την εξέταση του μαθήματος των Νέων Ελληνικών, για τα οποία όπως ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος των οργανωμένων γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, δεν διατυπώθηκαν παράπονα. Σε αντίθεση με το μάθημα της Φυσικής, στο οποίο παρακάθησαν χθες οι μαθητές της Β’ τάξης Λυκείου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, διατυπώθηκαν αρκετά παράπονα, κυρίως για τον βαθμό δυσκολίας του εξεταστικού δοκιμίου, καθώς και για το πόσο κατανοητά ήταν συγκεκριμένα μέρη του. Όπως ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνου, τα παράπονα αυτά και οι ανησυχίες διαβιβάστηκαν και στο υπουργείο Παιδείας, με τους γονείς να αναμένουν να εξεταστεί το θέμα και να δοθούν οι αναγκαίες οδηγίες προς τους διορθωτές. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι δεν τέθηκε θέμα για ασκήσεις εκτός ύλης, παρά μόνο για το βαθμό δυσκολίας και το βαθμό κατανόησης σημείων του γραπτού.

Για τα παράπονα που διατυπώθηκαν για τη Φυσική, αναφέρθηκαν στον «Φ» και από καθηγητές που βρίσκονταν χθες στα σχολεία. Εκτός από τη Φυσική, μαθητές της Β’ τάξης άλλων κατευθύνσεων, εξετάστηκαν χθες και στα Οικονομικά και στη Θεατρολογία – Λογοτεχνία.