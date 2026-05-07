Η λειτουργία των Θερινών Δημόσιων Σχολείων (ΘΔΣ) δεν αφορά μόνο τους γονείς που ενδιαφέρονται για τη φοίτηση των παιδιών τους κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αλλά και τους εκπαιδευτικούς, καθώς προκύπτει και θέμα στελέχωσης των μονάδων.

Με νέα εγκύκλιό της για το θέμα, η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, ενημερώνει πως κάθε ΘΔΣ θα στελεχώνεται με δύο μόνιμους επί δοκιμασία, αορίστου χρόνου ή/και συμβασιούχους εκπαιδευτικούς, για σκοπούς διοίκησης/διεύθυνσης.

Σε κάθε τμήμα των ΘΔΣ θα τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, για κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας/σίτισης/απασχόλησης και παιδονομίας των παιδιών.

Σημειώνει ακόμη πως σε περίπτωση που σε ΘΔΣ θα δημιουργείται τμήμα παιδιών που φοιτούσαν σε Ειδικές Μονάδες, αυτό θα στελεχώνεται από έναν μόνιμο, επί δοκιμασία, αορίστου χρόνου ή και συμβασιούχο εκπαιδευτικό ειδικής εκπαίδευσης και έναν αδιόριστο εκπαιδευτικό ειδικής εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση που σε ΘΔΣ θα δημιουργείται τμήμα παιδιών που θα λαμβάνουν στήριξη για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας (πρόκειται για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία), αυτό θα στελεχώνεται, κατά προτεραιότητα, από έναν μόνιμο, επί δοκιμασία, αορίστου χρόνου ή και συμβασιούχο εκπαιδευτικό.

Παράλληλα, το Υπουργείο δίνει και πληροφορίες για τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών που θα απασχοληθούν στα θερινά σχολεία (υπενθυμίζεται πως θα λειτουργήσουν από τις 22 Ιουνίου έως τις 24 Ιουλίου).

Συγκεκριμένα, όλοι οι μόνιμοι, επί δοκιμασία, συμβασιούχοι, αορίστου χρόνου και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν για περίοδο 25 εργάσιμων ημερών και προνοείται, επίσης, επιπρόσθετη υποχρεωτική εκπαίδευση/επιμόρφωση για όλους που θα εργαστούν στα ΘΔΣ.

Η μισθοδοσία του μόνιμου/αορίστου χρόνου/συμβασιούχου προσωπικού θα γίνεται μέσω υπερωριακής απασχόλησης, η οποία θα ανέρχεται στα €18,17 την ώρα (60 λεπτά) για τα καθήκοντα διεύθυνσης και διοίκησης της σχολικής μονάδας.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η μισθοδοσία του μόνιμου/αορίστου χρόνου/συμβασιούχου προσωπικού θα ανέλθει στα €19,00 ανά διδακτική περίοδο (40 λεπτά) όταν απασχολείται σε τμήματα με παιδιά που προέρχονται από Ειδικές Μονάδες ή, αν τυχόν χρειαστεί, όταν αναλάβει και καθήκοντα διδασκαλίας ή/και παιδονομίας.

Όλοι οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί θα έχουν καθήκοντα διδασκαλίας, παιδονομίας, συνοδείας των παιδιών, επίβλεψης κατά τη σίτιση και γενικά θα έχουν την ευθύνη των παιδιών των τμημάτων τάξεων στις οποίες θα τοποθετηθούν.

Οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί θα λάβουν σύμβαση ορισμένου χρόνου (25 ημερών και 29 περιόδων την εβδομάδα) στη βάση της μειωμένης κλίμακας εισδοχής της Α8.