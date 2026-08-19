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Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην πρόσοψη κουρείου στη Δερύνεια, με την Αστυνομία να διερευνά τα αίτια.

Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα.

Από την πρώτη εξέταση της σκηνής φαίνεται ότι δεν προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και οι εξετάσεις θα συνεχιστούν σήμερα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.