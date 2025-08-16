Μπορεί μέχρι στιγμής να είναι φορολογικά συμμορφούμενες οι ποδοσφαιρικές εταιρείες λόγω της καταβολής, από την πλειοψηφία τους, των μηνιαίων δόσεων προς το Τμήμα Φορολογίας, αλλά και της επανένταξης του ΑΠΟΕΛ, του Απολλώνα, της Ανόρθωσης και του Εθνικού Άχνας στο κυβερνητικό σχέδιο εξόφλησης, ωστόσο βουνό είναι τα χρέη που έχουν στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, τα οποία αγγίζουν τα €12 εκατ.

Σήμερα ο «Φ» αποκαλύπτει τις οφειλές των ομάδων προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τις οποίες νυν και πρώην στελέχη του ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωσης είχαν διωχθεί ποινικά και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με επιστολή της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ευαγγελίας Γεωργιάδου, η οποία στάλθηκε στο υπουργείο Οικονομικών, αναφέρεται πως μέχρι τις 23 Μαϊού του 2025 «18 σωματεία/εταιρείες δεν είχαν τακτοποιημένες τις οφειλές τους και δεν ήταν ενταγμένα σε ρύθμιση στα πλαίσια του νόμου Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών».

Παράλληλα, σημειώνει πως οκτώ σωματεία/ εταιρείες είχαν τακτοποιημένες τις οφειλές τους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ ένα σωματείο είναι ενταγμένο σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών.

Σύμφωνα με την επιστολή, σήμερα δεν υπάρχει δυνατότητα ένταξης νέων οφειλετών σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών. Συνεπώς, όπως φαίνεται από τα συγκεκριμένα δεδομένα, οι ομάδες που δεν είναι ενταγμένες σε ρύθμιση θα πρέπει να εξοφλήσουν τις οφειλές τους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πολύ περισσότερα τα χρέη

Πάντως τα χρέη των ομάδων προς τις Κοινωνικών Ασφαλίσεις δεν περιορίζονται μόνο στα €12 εκατ., καθώς περιλαμβάνονται και ακαταχώρητες αποδοχές. Δηλαδή, πρόκειται, για αποδοχές ποδοσφαιριστών -και όχι μόνο- που δεν έχουν δηλώσει οι εταιρίες στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Από τις 23 Μαϊου του 2025, ίσως οι οφειλές κάποιων εταιρειών να έχουν μειωθεί ή αυξηθεί. Δεν αποκλείεται κάποιες εταιρείες ποδοσφαίρου να έκαναν και διακανονισμό με τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

Ιδού ο κατάλογος

Σύμφωνα με τον κατάλογο που στάλθηκε από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο υπουργείο Οικονομικών και οποίος κοινοποιήθηκε στα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, οι οφειλές των ποδοσφαιρικών εταιρείων/ σωματείων προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) είναι οι εξής:

-ΑΠΟΕΛ Σωματείο, έχει οφειλές προς το ΤΚΑ €61.953. Σε αυτές προστίθενται οι εισφορές σε ακαταχώρητες αποδοχές, δηλαδή μη δηλωμένες αποδοχές- Τα χρέη αφορούν το Νοέμβριο του 2019 καθώς από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι τον Απρίλιο του 2024. Οι ακαταχώρητες αποδοχές αφορούν την περίοδο Μάιου του 2024 μέχρι το Μάρτιο 2025.

-ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο Δημόσια ΛΤΔ (εταιρεία). Οι οφειλόμενες εισφορές είναι €4.76 εκατ. και αφορούν την περίοδο Ιανουάριος 2021 μέχρι Μάρτιο του 2025.

– Ο Απόλλωνας Ποδόσφαιρο Δημόσια Εταιρεία είχε οφειλές στο ΤΚΑ ύψους €2.86 εκατ. που αφορούσαν την περίοδο Φεβρουάριου 2022 – Μαρτίου 2025.

– Η ΑΕΛ Ποδόσφαιρο Δημόσια ΛΤΔ (εταιρεία) είχε χρέη ύψους €1.17 εκατ. για τις περιόδους Μάρτιου 2020 μέχρι Μάρτιου 2021 και από τον Απρίλιο 2022 μέχρι Σεπτέμβριο 2023.

– Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού ΑΕΛ, είχε χρέη στο ΤΚΑ ύψους €793.432 συν οι εισφορές σε ακαταχώρητες αποδοχές για την περίοδο Ιουλίου 2023 μέχρι Μαϊού 2024 και από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι τον Φεβρουάριο 2025 ενώ οι ακαταχώρητες αποχές ήταν για φέτος τον Μάρτιο.

– Η Ανόρθωση Ποδόσφαιρο Δημόσια ΛΤΔ (εταιρεία) χρωστούσε Κοινωνικές Ασφαλίσεις €1.11 Εκατ. συν εισφορές σε ακαταχώρητες αποδοχές. Οι οφειλές αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου 2023 – Δεκεμβρίου 2024 και η μη καταχωρημένες αποδοχές ήταν μεταξύ Ιανουαρίου μέχρι Φεβρουαρίου 2025.

– Το Αθλητικό Λαϊκό Σωματείο Ομόνοια 1948 έχει οφειλές €57.674 για την περίοδο Νοεμβρίου 2023 μέχρι Μαϊου 2024. Οι εισφορές τήταν πληρωμένες μέχρι φέτος το Μάρτιο.

– Η Ομόνοια Αραδίππου οφείλει €33.466, συν οι εισφορές σε ακαταχώρητες αποδοχές. Τα χρέη αφορούν το Φεβρουάριο μέχρι Απρίλιο 2023 και από τον Αύγουστο 2023 μέχρι Απρίλιο 2024. Οι πληρωμές εισφορές αφορούν την περίοδο Ιουνίου και Οκτώβριος του 2024. Οι ακαταχώρητες αποδοχές αφορούν το Σεπτέμβριο 2024 και Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς μέχρι Ιανουάριο 2025.Επίσης έχει οφειλές από τον Φεβρουάριο μέχρι Μάρτιο 2025.

– Ο Οθέλλος Αθηαίνου έχει χρέη στο ΤΚΑ €120.137 συν οι εισφορές σε ακαταχώρητες αποδοχές. Οι οφειλές αφορούν το Σεπτέμβριο 2022 μέχρι Ιανουάριου του 2025 ενώ οι μη δηλεθέντες αποδοχές τον Φεβρουάριο μέχρι Μάρτιο 2025.

– Η Αθλητική Ένωση Ζακακίου έχει οφειλές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις €182.253 για την περίοδο Νοεμβρίου 2020 μέχρι Μαίο 2024 ενώ οι αποδοχές που δεν καταχωρήθηκαν είναι μεταξύ Ιουνίου 2024 και Μαρτίου του 2025.

– ΔΟΞΑ ΘΟΙ Κατωκοπίας έχει χρέη στο ΤΚΑ €205.802 συν οι εισφορές σε ακαταχώρητες αποδοχές για την περίοδο Δεκεμβρίς 2022 μέχρι Νοέμβριος 2024. Οι αποδοχές που δεν καταχωρήθηκαν ήταν από το Δεκέμβριο 2024 μέχρι το Μάρτιο 2025.

– Ο Ολυμπιακός Σωματείο έχει οφειλές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις €4.562 για το Δεκέμβριο του 2024. Σε αυτές προστίθενται οι εισφορές σε αποδοχές που δεν καταχωρήθηκαν τον Ιούνιο 2023 και από τον Γενάρη μέχρι Μάρτιο 2025.

– Οι οφειλές του Ολυμπιακού Λευκωσίας Ποδόσφαιρο Δημόσια ΛΤΔ (εταιρεία) ήταν ύψους €23.131. Η εταιρεία είναι κλειστή από το Μάιο του 2013.

– Η ΠΑΕΕΚ Ποδόσφαιρο ΛΤΔ είχε οφειλές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις €13.193 συν οι ακαταχώρητες αποδοχές από τον Σεπτέβριο 2024 μέχρι Μάερτιο 2025. Οι οφειλές αφορούν το Οκτώβριο 2022 μέχρι Απρίλιο 2023 και από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο 2024. Έχει πληρωμές εισφορές από το Μάιο του 2024 μέχρι τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς.

– Ο Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος Ερμής δεν πλήρωσε εισφορές στο ΤΚΑ €65.096 συν οι εισφορές σε ακαταχώρητες αποδοχές. Οι οφειλές είναι από το Μάιο 2021 μέχρι το Μάιο 2022, έχει πληρώσει εισφορές από το Ιούνιο 2022 μέχρι Φεβρουάριο του 2024 και χρωστά από το Μάρτιο μέχρι Δεκέμβριο 2024 . Οι αποδοχές που δεν καταχωρήθηκαν ήταν από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάρτιο του 2025.

Ποιες ποδοσφαιρικέ εταιρίες δεν χρωστούν

-ΑΕΚ Λάρνακας, Πάφος FC είχαν πληρωμές τις εισφορές τους στο ΤΚΑ μέχρι το Μάρτιο του 2023. Επίσης είχαν τηρήσει τη συμφωνία που είχαν συνάψει και κατέβαλαν τις εισφορές προς το κράτος.

– Ο Άρης είχε οφειλές στο ΤΚΑ και είχε καταβάλει εισφορές σε ακαταχώρητες αποδοχές. Οι πληρωμένες εισφορές ήταν μέχρι το Μάρτιο του 2025 ενώ οι μη δηλωμένες αποδοχές για συγκεκριμένο μητρώο στο ΤΚΑ αφορούσε την περίοδο μεταξύ Σεπτεμβρίου μέχρι φέτος το Μάρτιο.

– Ούτε ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Λεμεσού Απόλλων είχε χρέη στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις οι οποίες πληρωμές μέχρι φέτος τον Ιανουάριο ενώ οι ακαταχώρητες αποδοχές ήταν μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2025 (η εταιρεία του Απόλλωνα έχει χρέη).

– Τόσο η Ομόνοια Ποδόσφαιρο όσο και Ομόνοια Λευκωσίας είχαν καταβάλει τις εισφορές τους στο ΤΚΑ και αυτές ήταν πληρωμές μέχρι το Μάρτιο του 2025. Και οι δύο είχαν τηρήσει τη συμφωνία που έκαναν με το κράτος.

– Και το σωματείο της Ανόρθωσης έχει πληρώσει τις εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις μέχρι φέτος Μάρτιο (η εταιρεία χρωστεί). Το σωματείο τήρησε τη συμφωνία με το Κράτος.

– Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Καρμίωτισσα και Αθλητικό Σύλλογος Χλώρακας δεν χρωστούν εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις , τηρώντας τη σχετική συμφωνία που υπέγραψαν.

Ποιοι συμμετέχουν στο σχέδιο

–Ο Εθνικός Άχνας ο οποίος παρόλο που έχει χρέη στο ΤΚΑ €115.328 είναι η μοναδική ομάδα που είναι ενταγμένη στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών. Ο Εθνικός σύμφωνα με τα στοιχεία του ΤΚΑ έχει τηρήσει τη συμφωνία και έχει πληρωμένες εισφορές μέχρι φέτος το Μάρτιο.