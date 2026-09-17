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Έχει αρχίσει η διαδικασία για υλοποίηση των οδηγιών που έδωσε προ ημερών ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, για χαρτογράφηση των ιατρικών κέντρων στη Κύπρο, στα οποία διενεργούνται επεμβατικές θεραπείες υψηλού κινδύνου.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υγείας, ο τρόπος που θα γίνει η χαρτογράφηση και οι αρμόδιοι για τη διαδικασία αυτή θα καθοριστούν στο πλαίσιο εσωτερικών συναντήσεων, που διεξάγονται στο Υπουργείο. Εκτιμάται, δε, ότι η διαδικασία αυτή δε θα αργήσει να φέρει αποτελέσματα. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν, επίσης, ότι, όπου και εφόσον κριθεί απαραίτητο, το Υπουργείο βρίσκεται σε επικοινωνία και συντονισμό και με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η αρμοδιότητα για τον έλεγχο ιδιωτικών νοσηλευτηρίων βρίσκεται στην Έφορο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων του Υπουργείου Υγείας, ενώ ο ΠΙΣ εκδίδει τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος σε γιατρούς στην Κύπρο, βάσει των εγγράφων που εκδίδει το Ιατρικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας, αφού εξετάσει τα πιστοποιητικά που προσκομίζει κάθε ιατρός που επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμα στην Κύπρο.

Κινητοποιείται με επισημάνσεις προς τα μέλη του ο ΠΙΣ

Στο μεταξύ, ο ΠΙΣ κινητοποιείται αποστέλλοντας επισημάνσεις προς τα μέλη του για να συμβάλουν στην αναγνώριση και εντοπισμό προσώπων που ασκούν το επάγγελμα άνευ άδειας, καθώς και για αναγνώριση και εντοπισμό κακών πρακτικών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ο ΠΙΣ απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, καθώς και στην Αστυνομία, για περιπτώσεις που εντοπίζει, οι οποίες χρήζουν διερεύνησης.

Ο ΠΙΣ θα αναμένει ενημέρωση από το Υπουργείο, εφόσον προκύψουν ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, στο πλαίσιο της διαδικασίας χαρτογράφησης ιατρικών κέντρων που διενεργούν επεμβατικές θεραπείες υψηλού κινδύνου, ώστε να προωθήσει τις δέουσες διαδικασίες.

Σύμφωνα με την ίδια πληροφόρηση, μετά τη σχετικά πρόσφατη διοικητική του αναδιάρθρωση, ο ΠΙΣ επιδιώκει πιο οργανωμένα την υλοποίηση αποφάσεων του Συμβουλίου του, με εφαρμογή μέτρων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση μεμονωμένων περιπτώσεων που έχουν ως συνέπεια να αμαυρώνεται κατά καιρούς η εικόνα του ιατρικού επαγγέλματος στην Κύπρο.

Σημειώνεται ότι και το 2025 ο ΠΙΣ είχε διεξαγάγει, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με τη διενέργεια αισθητικής φύσης ιατρικών επεμβάσεων, από επαγγελματίες που δεν έχουν ιατρική ιδιότητα ή άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΠΙΣ καλεί και το κοινό να του υποβάλλει επίσημες και συγκεκριμένες καταγγελίες για τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να μπορούν να στοιχειοθετούνται υποθέσεις, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν λείπουν περιπτώσεις που προωθήθηκαν στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του ΠΙΣ, αλλά έπεσαν στο κενό, αφού εν τέλει δεν υπήρχε η απαραίτητη μαρτυρία.

Εξάλλου, το Συμβούλιο του ΠΙΣ αναμένεται να εξετάσει στην τακτική του συνεδρίαση στις 8 Οκτωβρίου νομικά ζητήματα που άπτονται της διαχείρισης τέτοιων περιπτώσεων, θεσμικά και διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν στον συντονισμό με υπηρεσίες και φορείς για σκοπούς διερεύνησης, καθώς και σχεδιασμό δράσεων για προστασία των ασθενών.

ΚΥΠΕ