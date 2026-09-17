Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το τελευταίο που θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να μας απασχολεί είναι να αναλωνόμαστε σε μικροπολιτικές, σε σπασμωδικές κινήσεις και διορισμούς.

Αυτό έγραψε η Αννίτα Δημητρίου σε ανάρτηση της στο Χ, την ώρα που στην Πινδάρου οι εντάσεις…διαδέχονται η μία την άλλη.

Από τη μια, η σύγκρουση ανάμεσα στον Ευθύμιο Δίπλαρο και τον Γιάννη Καρούσο έχει φορτίσει ακόμη περισσότερο το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος. Από την άλλη, ο διορισμός του Νίκου Τορναρίτη ως ειδικού απεσταλμένου του Προέδρου για το Κυπριακό άνοιξε νέο κύκλο συζητήσεων στον ΔΗΣΥ.

Η ίδια επέλεξε να στρέψει το βάρος στο Κυπριακό σημειώνοντας ότι «στο παρά πέντε της λήξης της θητείας του κ. Γκουτέρες, η προτεραιότητα μας πρέπει να είναι ΜΙΑ: να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις στο εθνικό μας ζήτημα».

Καταληκτικά, η Αννίτα Δημητρίου κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να επικεντρωθούν λοιπόν στην ουσία για το πως θα φέρουμε αποτελέσματα και να κάνουν όσα πρέπει να γίνουν για να έχουμε πραγματικές εξελίξεις.