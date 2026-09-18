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Η επανεκκίνηση του Κυπριακού με ζητούμενο πάντα τις διαπραγματεύσεις, παραμένει ο πρωταρχικός στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς και του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Τις ιδέες του για το πώς θα ξεκλειδώσει η όλη προσπάθεια θα τις θέσει την ερχόμενη Πέμπτη και ενώπιον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Μια πρώτη συζήτηση έγινε και χθες στη διάρκεια της συνάντησης με τον Τουφάν Έρχιουρμαν.

Η Λευκωσία εκτιμά πως εάν οι εισηγήσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη γίνουν δεκτές και από την άλλη πλευρά τότε θα δοθεί ώθηση για τη συνέχεια. Εκείνο που φαίνεται να ανησυχεί τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη είναι η στάση που θα τηρήσει ο κατοχικός ηγέτης, κι αυτό σε συνάρτηση με τη γενικότερη συμπεριφορά του η οποία κάθε άλλο παρά θετική μπορεί να χαρακτηριστεί.

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης εκτιμάται ότι συζητώντας τις ιδέες και με τον ΓΓ ΟΗΕ, ο οποίος θα δει αργότερα τον Τουφάν Έρχιουρμαν, μπορεί αυτό να λειτουργήσει υποβοηθητικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, τόσο η Λευκωσία, όσο και τα Ηνωμένα Έθνη αντιλαμβάνονται πως δεν αρκεί μόνο θετική ανταπόκριση Έρχιουρμαν αλλά απαιτείται και η Άγκυρα να συμβάλει προς την ίδια κατεύθυνση.

Τα είπαν και χθες οι δύο ηγέτες

Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Έρχιουρμαν τα είπαν και χθες επί κυπριακού εδάφους και από εβδομάδας θα βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για χωριστές συναντήσεις, τόσο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, όσο και με την προσωπική του απεσταλμένη.

Επιστρέφοντας από τη συνάντηση με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για «μια καλή συνάντηση, όπως καταγράφεται και στο ανακοινωθέν των Ηνωμένων Εθνών. Έθεσα κάποιες νέες ιδέες και στα τρία θέματα και στα ΜΟΕ και στην ουσία και στη μεθοδολογία. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επιφυλάχθηκε να τα μελετήσει, δεν υπήρξε αρνητική τοποθέτηση». Σε κάποια, πρόσθεσε, «ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις τις οποίες και εξήγησα».

«Όλα αυτά, μαζί και με κάποια άλλα, τα οποία έχουμε ετοιμάσει, θα τα αναφέρω και στον Γενικό Γραμματέα, αλλά και στην κ. Ολγκίν, στη συνάντηση που θα έχουμε πριν τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα (του ΟΗΕ), και θεωρώ ότι είναι προτάσεις και ιδέες που μπορούν το συντομότερο να μας οδηγήσουν σε θετικές εξελίξεις», επεσήμανε.

Κληθείς να παράσχει περισσότερα στοιχεία για κάποιες από αυτές τις προτάσεις, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι θέλει να ενημερώσει πρώτα τον Γενικό Γραμματέα, ενώ αναμένει και την τελική τοποθέτηση του κ. Έρχιουρμαν, θα τα συζητήσει και με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν και τον ΓΓ και ακολούθως θα ενημερωθεί και ο κυπριακός λαός. «Δύνανται αυτές οι νέες ιδέες και επί των τριών ενοτήτων να μας οδηγήσουν, πραγματικά το πιστεύω, σε θετικές εξελίξεις», σημείωσε.

Σε ερώτηση αν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί ακόμη και εντός της ερχόμενης εβδομάδας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τις τελικές τοποθετήσεις επί των ιδεών αυτών.

«Είναι ιδέες που, αν υπάρχει η αναγκαία πολιτική βούληση, μπορεί να μας οδηγήσουν και σε εξελίξεις στην ερχόμενη εβδομάδα», ανέφερε. Εγώ, πρόσθεσε, «μπορώ να μιλήσω για τη δική μας πλευρά», σημειώνοντας ότι «είμαστε πανέτοιμοι».

Συμπλήρωσε ότι κάποιες από τις τοποθετήσεις αφορούν τη διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ε/κ πλευρά να εργάζεται για θετικές εξελίξεις.

Στα μέσα της άλλης εβδομάδας

Στις 23 Σεπτεμβρίου μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, όπου θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον ΓΓ του ΟΗΕ και την προσωπική του απεσταλμένη, Μαρία Άγκελα Ολγκίν. Περιμένει, είπε, ουσιαστικές συζητήσεις ως προς τον οδικό χάρτη για τη συνέχιση της διαδικασίας.

Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, η οποία, όπως είπε «ήταν καλύτερη από την προηγούμενη», ο κ. Έρχιουρμαν επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει στο πρόγραμμα τριμερής συνάντηση των δύο ηγετών με τον ΓΓ του ΟΗΕ, ούτε συνάντηση 5+1. «Άλλωστε δεν υπήρχε κάτι τέτοιο στο πρόγραμμα», πρόσθεσε.

Το πρόγραμμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Ανακοίνωση από την Προεδρία αναφέρει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αρχίσει τις επαφές του το βράδυ της Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου με συνάντηση, με τους επικεφαλής των ομογενειακών οργανώσεων κατά τη διάρκεια του οποίου θα τους ενημερώσει για τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Ανάμεσα σε άλλα, στις 21 Σεπτεμβρίου, στη 1.15μμ (ώρα Νέας Υόρκης) θα έχει συνάντηση με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β΄, ενώ το απόγευμα θα συμμετάσχει σε Σύνοδο που συνδιοργανώνεται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Antonio Costa και τον Πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney, με θέμα την πολυμέρεια, το διεθνές δίκαιο, την ειρήνη και την ευημερία.

Την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, θα παραστεί στην έναρξη της Ολομέλειας της Συνόδου κατά την οποίαν ο ΓΓ των ΗΕ θα παρουσιάσει την Έκθεση Πεπραγμένων του, ενώ το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον Προεδρο του Τμήματος Βασικών Περιουσιακών Στοιχείων και Αναδυόμενων Χωρών (base assets and emerging countries) της Chevron Javier la Rosa.

Στις 6μμ (ώρα Νέας Υόρκης), της ίδιας μέρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 12.30μμ (ώρα Νέας Υόρκης), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προσφωνήσει την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ.

Αργότερα, θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Υψηλού Επιπέδου που συγκαλεί ο ΓΓ ΟΗΕ με θέμα την Κλιματική Αλλαγή, κατά την οποία θα προβεί σε Παρέμβαση, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας θα έχει συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil John Ardill.

Το πρωί της Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει πρόγευμα εργασίας που διοργανώνουν οι Antenna Group και Atlantic Council, με θέμα την «Εδραίωση της συνεργασίας ΕΕ-Κόλπου για την περιφερειακή ασφάλεια και ευημερία».

Στις 10.55πμ (ώρα Νέας Υόρκης), ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ κ. Antonio Guterres, στο Γραφείο του ΓΓ, στο κτήριο των ΗΕ.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει γεύμα προς τους Μόνιμους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Στις 25 Σεπτεμβρίου το πρωί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Han Zheng, και στη συνέχεια με εκπροσώπους του ΑJC.

Προτού αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παραστεί σε δείπνο που διοργανώνουν προς τιμή του οι κυπριακές ομογενειακές οργανώσεις.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, τον Διαπραγματευτή Μενέλαο Μενελάου, θα επιστρέψει στην Κύπρο το βράδυ της 26ης Σεπτεμβρίου.

Στοχευμένες συναντήσεις του ΥΠΕΞ

Δεκάδες θα είναι οι συναντήσεις του υπουργού Εξωτερικών, Κωνσταντίνου Κόμπου, στη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας. Διπλωματικές πηγές ανέφεραν στον Φιλελεύθερο ότι μέχρι και χθες το μεσημέρι είχαν κλειδώσει 35 διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του των κρατών-μελών του ΟΗΕ.

Όπως ανέφεραν, έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με χώρες της αφρικανικής ηπείρου, όπως οι Αλγερία, Μαρόκο, Κένυα, Μποτσουάνα, Σενεγάλη, Ρουάντα, Μαυριτανία και Τανζανία, της Μέσης Ανατολής, όπως οι Αίγυπτος, Ιράν, Ιορδανία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν και Λίβανος, της Κεντρικής Ασίας, όπως οι Καζακστάν, Τατζικιστάν και Κιργισία, αλλά και της Ασίας, Ινδία, Φιλιππίνες και Μαλδίβες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι συναντήσεις αυτές είναι αποτέλεσμα γεωγραφικού σχεδιασμού αλλά και του συνυπολογισμού της συμμετοχής διαφόρων εκ των παραπάνω χωρών στον Οργανισμό Ισλαμικής Διάσκεψης, αλλά και των τουρκογενών χωρών της Κεντρικής Ασίας.

Συμπλήρωσαν ότι έπειτα από κυπριακή πρωτοβουλία θα συνδιοργανωθεί με την Ανδόρα, στην έδρα της κυπριακής μόνιμης αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ, συνάντηση υψηλού επιπέδου των ευρωπαϊκών μικρών κρατών, τουτέστιν Κύπρου, Ανδόρας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργου, Μάλτας, Μαυροβουνίου, Μονακό και Σαν Μαρίνο, με τη συνεργασία των μικρών κρατών της Ευρώπης να περιλαμβάνει και τη διάσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης και των θεμάτων του περιουσιακού και των αγνοουμένων.

Ανέφεραν επίσης ότι θα διεξαχθούν δύο τριμερείς συναντήσεις με την Αίγυπτο και την Ιορδανία, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει σε σειρά πολυμερών συναντήσεων, όπως το Άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ με καλεσμένους από χώρες της Ασίας, υπουργική συζήτηση για τη Μέση Ανατολή υπό τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ και την ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, υπουργικές συναντήσεις για τη Μέση Ανατολή και τη λύση των δύο κρατών και για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, καθώς και άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ με τους ομολόγους τους της CELAC (Κοινότητα Κρατών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής).

Μίλησαν με υποψήφιους ΓΓ

Καθώς πλησιάζει η κρίσιμη στιγμή για αλλαγή στην ηγεσία του ΟΗΕ με την επιλογή νέου ΓΓ, η Λευκωσία ξεκίνησε εδώ και καιρό σειρά επαφών με τους πιθανούς διαδόχους του Αντόνιο Γκουτέρες. Ενδέχεται να υπάρξουν νέες επαφές, είτε με τους δύο εκ των υποψηφίων που έγιναν συναντήσεις, είτε με άλλους υποψηφίους, στο πλαίσιο συνάντησης κοινωνικού χαρακτήρα που θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη.