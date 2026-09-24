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Στη Βουλή κατατέθηκε την Πέμπτη ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027, με στόχο τη διατήρηση πλεονασμάτων στη γενική κυβέρνηση, ρυθμό ανάπτυξης περίπου 2,9% και μείωση του δημόσιου χρέους στο 45,6%, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό.

Παραδίδοντας το νομοσχέδιο στην Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, ο Υπουργός ανέφερε ότι προβλέπονται αυξημένες αναπτυξιακές δαπάνες, ενώ επιβεβαίωσε ότι περιλαμβάνεται κονδύλι €25 εκατ. για την ηλεκτρική διασύνδεση GSI.

Παράλληλα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο πρόσθετων κοινωνικών μέτρων, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη των συνθηκών.

Πλεονάσματα και μείωση του δημόσιου χρέους

Ο κ. Κεραυνός χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό ισορροπημένο και ανθρωποκεντρικό, σημειώνοντας ότι καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις. Όπως είπε, στόχος είναι η θωράκιση της οικονομίας και, κατ’ επέκταση, της κοινωνίας.

«Ο στόχος είναι να συνεχίσουμε να έχουμε πλεονάσματα στη γενική κυβέρνηση, να έχουμε έναν ρυθμό ανάπτυξης που εκτιμάται ότι θα είναι γύρω στο 2,9%, παρά τις αντίξοες συνθήκες», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η προβλεπόμενη μείωση του δημόσιου χρέους στο 45,6% δημιουργεί μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη των πολιτών. Υπογράμμισε ότι επιδίωξη της Κυβέρνησης είναι τα οφέλη από την οικονομική δραστηριότητα και την οικονομική πολιτική να μεταφέρονται στην κοινωνία.

Πρόκειται για τον τέταρτο προϋπολογισμό της παρούσας Κυβέρνησης.

Έναρξη εξέτασης στην Επιτροπή Οικονομικών

Η Αννίτα Δημητρίου χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό «υπέρτατη νομοθετική πράξη», επισημαίνοντας ότι η κατάθεσή του επιτρέπει την άμεση έναρξη των εργασιών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Όπως ανέφερε, ακολουθεί απαιτητική περίοδος μέχρι την ψήφιση τον Δεκέμβριο, με αναγκαία τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Βουλής και Κυβέρνησης.

Η Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι θα εξεταστεί κατά πόσον ο προϋπολογισμός ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών για έργα και πολιτικές. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας, σημειώνοντας ότι τα πλεονάσματα πρέπει να αξιοποιούνται για τη στήριξη όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

«Είναι θέμα προτεραιοτήτων και αυτά ακριβώς θα εξετάσουμε», δήλωσε.

Ανοικτό το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων στήριξης

Ερωτηθείς για ενδεχόμενα νέα κοινωνικά μέτρα, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι η Κυβέρνηση έχει ήδη εφαρμόσει σειρά παρεμβάσεων και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

«Τη δεδομένη στιγμή που θα κριθεί ότι πρέπει να επέμβουμε, είμαστε πανέτοιμοι να πάρουμε και πρόσθετα μέτρα», δήλωσε, χωρίς να ανακοινώσει συγκεκριμένη νέα παρέμβαση.

Δημητρίου: Καθαρή απάντηση και ταχύτερες αποφάσεις για το GSI

Στο περιθώριο της επίδοσης του προϋπολογισμού, η κ. Δημητρίου κλήθηκε να σχολιάσει την ανακοίνωση του ΔΗΣΥ για τις αναφορές του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τις τοποθετήσεις του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, μεταξύ άλλων για την ηλεκτρική διασύνδεση.

Απαντώντας, σημείωσε ότι το αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο προϋπολογισμός, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι πολιτικές δυνάμεις δικαιούνται να εκφράζουν τις απόψεις τους.

«Τα θέματα δεν είναι ποτέ προσωπικά, είναι εξόχως πολιτικά, πόσο μάλλον για ένα τέτοιο σοβαρότατο ζήτημα, όπως είναι το GSI», ανέφερε.

Η ίδια ζήτησε ταχύτερους ρυθμούς και καθαρή απάντηση από την Κυβέρνηση για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι το ζητούμενο είναι να γνωρίζουν οι πολίτες πώς θα προχωρήσει ή όχι η διασύνδεση.

Ο κ. Κεραυνός, ερωτηθείς για την αντίδραση του Προέδρου του ΔΗΚΟ, περιορίστηκε στη σημασία της κατάθεσης του προϋπολογισμού και στις οικονομικές προβλέψεις που τον συνοδεύουν.

Για το κονδύλι του GSI διευκρίνισε ότι πρόκειται για «τα 25 εκατομμύρια ευρώ που βάζουμε κάθε χρόνο».