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Στα χέρια της Βουλής περνά σήμερα ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2027, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν σχεδόν δίμηνο κοινοβουλευτικό μαραθώνιο. Στις 11 το πρωί ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, θα παραδώσει επίσημα τον προϋπολογισμό στην Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

Πρόκειται για τον οικονομικό οδικό χάρτη μιας χρονιάς, η οποία βρίσκει την κυβέρνηση αντιμέτωπη με ένα δύσκολο διεθνές σκηνικό, ενεργειακή αβεβαιότητα και ανοικτά μέτωπα μεταρρυθμίσεων. Η κεντρική φιλοσοφία του προϋπολογισμού κινείται στις ράγες της δημοσιονομικής πειθαρχίας, της συγκράτησης των δαπανών και της επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων. Ο κρατικός προϋπολογισμός, ο οποίος «κλείδωσε» την περασμένη εβδομάδα από το Υπουργικό Συμβούλιο, θέτει στην κορυφή των προτεραιοτήτων τη διατήρηση των δημοσιονομικών πλεονασμάτων, η συγκράτηση του κρατικού μισθολογίου, τη μείωση του χρέους και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Δαπάνες €14,4 δισ.

Οι συνολικές δαπάνες ανεβαίνουν στα €14,4 δισ., από €13,7 δισ. το 2026. Τη μεγαλύτερη μερίδα απορροφούν οι μεταβιβάσεις προς κοινωνικές παροχές, ημικρατικούς οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση και άλλα ταμεία, οι οποίες φθάνουν τα €4,49 δισ. Οι κοινωνικές παροχές αυξάνονται κατά 2,9% και διαμορφώνονται στα €2,3 δισ., ενώ το κρατικό μισθολόγιο ανέρχεται στα €3,75 δισ. και οι αποπληρωμές δανείων στα €2,52 δισ.

Στα €594,5 εκατ. ανέρχονται οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, κρατώντας ψηλά τον πήχη των δημόσιων επενδύσεων. Μεταξύ των μεγάλων έργων ξεχωρίζουν το Νέο Κυπριακό Μουσείο, ο δρόμος Δένειας–Ακακίου–Αστρομερίτη και σειρά οδικών και κτηριακών υποδομών.

Στις 12 Οκτωβρίου το πρώτο «τεστ»

Το κοινοβουλευτικό μικροσκόπιο ανοίγει στις 12 Οκτωβρίου. Πρώτος θα περάσει από την Επιτροπή Οικονομικών ο ίδιος ο Μάκης Κεραυνός, για την ανάλυση των κρατικών εσόδων, των δημοσιονομικών δεικτών και της οικονομικής πολιτικής. Την ίδια ημέρα ακολουθούν το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και η διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας.

Το πρόγραμμα που απέστειλε προχθές στις κοινοβουλευτικές ομάδες η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, απλώνεται μέχρι τις 16 Νοεμβρίου και περνά από κόσκινο υπουργεία, υφυπουργεία, ανεξάρτητες αρχές και τη Βουλή. Οι βουλευτές θα μπορούν, παράλληλα, να υποβάλλουν γραπτές ερωτήσεις για ειδικά θέματα μέχρι τις 19 Νοεμβρίου, ώστε να εξασφαλιστούν απαντήσεις πριν από την τελική συζήτηση στην Ολομέλεια.