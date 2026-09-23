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Την ανάκληση της επιστολής που είχε αποστείλει ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Παπαγεωργίου, προς το Υπουργείο Οικονομικών, σχετικά με τα καθήκοντα των Ελεγχόντων Λειτουργών, επιβεβαίωσε σήμερα η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα.

Απαντώντας σε ερώτηση κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης για την παρουσίαση του «Σχεδίου Στήριξης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Θρησκευτικών Ομάδων 2026», η Υφυπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχει λήξει, με την έννοια ότι έχει ανακληθεί η επιστολή από τον ίδιο τον Γενικό Διευθυντή και το θέμα θεωρείται λήξαν».

Η εξέλιξη έρχεται ενώ παραμένουν στο προσκήνιο οι αντιδράσεις για τον τρόπο διοίκησης και το εργασιακό κλίμα στο Υφυπουργείο.

Η επίμαχη επιστολή είχε αποσταλεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 προς το Υπουργείο Οικονομικών και αφορούσε τη συγκέντρωση των καθηκόντων των Ελεγχόντων Λειτουργών στον Γενικό Διευθυντή. Το ζήτημα είχε βρεθεί στο επίκεντρο των αντιδράσεων του προσωπικού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες κορυφώθηκαν με τη στάση εργασίας της προηγούμενης Τετάρτης.

Η Κλέα Παπαέλληνα είχε παραδεχτεί τότε ότι δεν ήταν ενήμερη για την αποστολή της επιστολής κι ότι είχε ζητήσει σχετική ενημέρωση από τον Γενικό Διευθυντή, προτού τοποθετηθεί επί του θέματος.