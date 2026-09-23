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Σαν σήμερα, πριν από 205 χρόνια, στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, η Τριπολιτσά έπεφτε στα χέρια των Ελλήνων αγωνιστών, σε μία από τις σημαντικότερες καμπές της Ελληνικής Επανάστασης και του Αγώνα για την ανεξαρτησία από τον οθωμανικό ζυγό.

Η πόλη, που αποτελούσε έδρα του πασά του Μοριά, είχε ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς εκεί βρίσκονταν συγκεντρωμένοι πολλοί μουσουλμάνοι στρατιωτικοί και διοικητικοί αξιωματούχοι. Για τους Έλληνες οπλαρχηγούς, με επικεφαλής τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, η κατάληψη της Τριπολιτσάς αποτελούσε σημαντικό στόχο.

Ύστερα από μήνες πολιορκίας, διεργασιών και επιτυχιών σε στρατηγικά σημεία, το πρωί της 23ης Σεπτεμβρίου οι Έλληνες αγωνιστές κατάφεραν να εισέλθουν στην πόλη, εξαπολύοντας γενικευμένη επίθεση, η οποία οδήγησε στην κατάληψή της.

Έπειτα από λίγες ώρες, η Τριπολιτσά έπεσε στα χέρια των Ελλήνων, ενώ μετά την Άλωση και σε διάστημα τριών ημερών (Παρασκευή με Κυριακή), περίπου 32.000 άνθρωποι (Εβραίοι και Τούρκοι) θανατώθηκαν, σύμφωνα με όσα αναφέρει στα απομνημονεύματά του ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στις προσπάθειές τους να βγουν από την πόλη. Ο συγκεκριμένος αριθμός, πάντως, έχει αμφισβητηθεί από άλλους ιστορικούς, οι οποίοι έχουν κάνει λόγο για 6.000 ως 12.000 νεκρούς.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση για την επέτειο αυτή με τίτλο «Οι σφαγές του Μοριά», στην οποία κάνει λόγο για «σκόπιμη εκστρατεία καταστροφής» σε ολόκληρη την Πελοπόννησο που κράτησε από το 1821 ως το 1830.

The Muslim Turkish population of the Morea (Peloponnese) Peninsula was systematically massacred between the years 1821 and 1830.



A calculated campaign of destruction and devastation accompanied this policy of extermination, extending from places of worship and madrasas to… pic.twitter.com/cYUV5fzXUT September 23, 2026

Αναλυτικά αναφέρει: «Ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός της χερσονήσου του Μοριά (Πελοπόννησος) υπέστη συστηματικές σφαγές μεταξύ των ετών 1821 και 1830. Μια σκόπιμη εκστρατεία καταστροφής και ερήμωσης συνόδευσε αυτή την πολιτική εξόντωσης, η οποία επεκτάθηκε από χώρους λατρείας και εκπαιδευτικά ινστιτούτα έως νεκροταφεία και άλλα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην 205η επέτειο της Σφαγής της Τριπολίτσας, τιμούμε με προσευχές και βαθύ σεβασμό τους μουσουλμάνους Τούρκους αμάχους που δολοφονήθηκαν βάναυσα».