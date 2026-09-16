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Η μείωση του κόστους ηλεκτρισμού και η αντιμετώπιση προβλημάτων που αναδείχθηκαν κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης της ηγεσίας της ΟΕΒ με την ανώτερη διοίκηση της ΡΑΕΚ.

Η αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων, με επικεφαλής τον Πρόεδρό της, Γιώργο Παντελίδη, συζήτησε με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου τα συμπεράσματα του Εργαστηρίου Υψηλού Επιπέδου για τη Μείωση του Κόστους Ηλεκτρισμού, που διοργάνωσε η ΟΕΒ στις 15 Ιουλίου 2026 με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων.

Σύμφωνα με την ΟΕΒ, στόχος είναι η συνέχιση του θεσμικού διαλόγου και η προώθηση εισηγήσεων για καλύτερη λειτουργία της αγοράς και σταδιακή αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους.

Διαφάνεια στις χρεώσεις και μετρητικά δεδομένα

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ποιότητα και την έγκαιρη διάθεση των μετρητικών δεδομένων, στις διαδικασίες εκκαθάρισης της αγοράς και στην ανάγκη για διαφάνεια και προβλεψιμότητα των χρεώσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις περικοπές παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και του εκσυγχρονισμού των δικτύων.

Εξετάστηκε επίσης η αξιοποίηση των έξυπνων μετρητών και των δυναμικών διατιμήσεων προς όφελος επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Ο κ. Παντελίδης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους απαιτεί συντονισμό και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η ΟΕΒ αναφέρει ότι θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες και την προώθηση προτάσεων με στόχο απτά αποτελέσματα για την οικονομία και την κοινωνία.

Στη φωτογραφία ο Πρόεδρος της ΟΕΒ κ. Γιώργος Παντελίδης, ο τέως Πρόεδρος της ΟΕΒ κ. Γιώργος Πέτρου, ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ κ. Πολύβιος Λεμονάρης και το Μέλος της ΡΑΕΚ κ. Νεόφυτος (Άκης) Χατζηγεωργίου.