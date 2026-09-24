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Στην ολοκλήρωση 152 έργων με χρηματοδότηση €7 εκατ. για την αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών, ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού. Παράλληλα, εγκρίθηκαν χορηγίες €6,9 εκατ. για την αναβάθμιση 46 ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων στις περιοχές αυτές.

Μιλώντας την Πέμπτη στον Αγρό, στη θεματική ημερίδα «Ορεινές Περιοχές, Ειδικές Μορφές Τουρισμού και Κοινοτική Ανθεκτικότητα», στο πλαίσιο των Mountain Games Cyprus 2026, ο κ. Κουμής υπογράμμισε ότι το Τρόοδος διαθέτει τις προϋποθέσεις για να ανταποκριθεί ολόχρονα στην αυξανόμενη ζήτηση για εμπειρίες στη φύση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι η Κυβέρνηση επενδύει σταθερά στις ορεινές περιοχές και στην ύπαιθρο, δίνοντας έμφαση στην αυθεντικότητα, την οποία χαρακτήρισε σημαντικό κεφάλαιο για τον τουρισμό.

Τα 152 έργα ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης του σχεδίου χορηγιών για την αναβίωση των συγκεκριμένων περιοχών, μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στη δεύτερη προκήρυξη για την αναβάθμιση ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων εγκρίθηκαν 46 επιχειρήσεις για χορηγίες €6,9 εκατ., ενώ εντός του 2025 δόθηκαν επιπλέον €1,3 εκατ. για την αναβάθμιση χώρων εστίασης και καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής.

Ειδικές μορφές τουρισμού για επέκταση της περιόδου

Ο κ. Κουμής χαρακτήρισε τις ειδικές μορφές τουρισμού κλειδί για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τη διοχέτευση επισκεπτών στην ενδοχώρα και την εδραίωση της Κύπρου ως ολόχρονου προορισμού.

Όπως σημείωσε, η Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2035 αναγνωρίζει τον τουρισμό φύσης και υπαίθρου και τον πολιτιστικό τουρισμό ως εμπλουτιστικές ειδικές μορφές τουρισμού, με ιδιαίτερη θέση για τα μονοπάτια της φύσης.

Επικαλούμενος πρόσφατες μελέτες, ανέφερε ότι οι ταξιδιώτες αναζητούν όλο και περισσότερο υπαίθριες δραστηριότητες και εμπειρίες που τους φέρνουν σε επαφή με τον τοπικό πληθυσμό. Το Τρόοδος, πρόσθεσε, μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή τη ζήτηση μέσα από τα μονοπάτια, τα κρασοχώρια, το Γεωπάρκο και τα μνημεία της UNESCO.

Πρότυπο για τα μονοπάτια και στόχος η πιστοποίηση διαδρομών

Το Υφυπουργείο προωθεί τον περιπατητικό και ποδηλατικό τουρισμό σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών, με παρεμβάσεις στη δημιουργία και σήμανση διαδρομών, καθώς και στις υποδομές δασικής αναψυχής.

Ο κ. Κουμής χαρακτήρισε σημαντικό βήμα τη δημοσίευση του Κυπριακού Προτύπου CYS 550:2025 από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης. Το πρότυπο καθορίζει, για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο, κριτήρια για τα γενικά χαρακτηριστικά και τον βαθμό δυσκολίας των πεζοπορικών μονοπατιών, καθώς και ελάχιστες απαιτήσεις για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη σήμανση και τη διαχείρισή τους.

Στόχος, όπως εξήγησε, είναι ασφαλή, προσβάσιμα και καλά συντηρημένα μονοπάτια, τα οποία αναδεικνύουν το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και βελτιώνουν την εμπειρία των πεζοπόρων.

Παράλληλα, το Υφυπουργείο, ως μέλος της Ομοσπονδίας European Hiking, εργάζεται για την εφαρμογή των κριτηρίων «Leading Quality Trails – Best of Europe», επιδιώκοντας να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση του πρώτου κυπριακού μονοπατιού μεγάλων αποστάσεων.

Στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στα Σπήλια, θα πραγματοποιηθεί με τη στήριξη του Υφυπουργείου διήμερο εκπαιδευτικό εργαστήρι που επικεντρώνεται στις ημερήσιες πεζοπορικές διαδρομές. Εκπρόσωποι τοπικών αρχών, αρμόδιων υπηρεσιών και τουριστικών φορέων θα εκπαιδευτούν στην αξιολόγηση και αναβάθμισή τους.

Απώτερος στόχος είναι η πιστοποίηση τριών έως τεσσάρων ημερήσιων διαδρομών στο Γεωπάρκο Τροόδους.

Σύνδεση με την τοπική παραγωγή και τις κοινότητες

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι η τουριστική εμπειρία αποκτά ουσιαστική αξία όταν συνδέει τον επισκέπτη με τους ανθρώπους, τα προϊόντα και τις παραδόσεις κάθε περιοχής.

Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται η κυκλική διαδρομή «Heartland of Legends», που συνδυάζει την πεζοπορία, την ποδηλασία, την αναρρίχηση και την πτηνοπαρατήρηση με θεματικές ιστορίες εμπνευσμένες από τις αγροτικές ασχολίες της Κύπρου.

Αντίστοιχα, το «Taste Cyprus» και οι Οινικές Διαδρομές συνδέουν τον τουρισμό με την τοπική παραγωγή και τη γαστρονομία, με στόχο το οικονομικό όφελος να παραμένει στις κοινότητες.

Ο κ. Κουμής αναφέρθηκε επίσης στα Χριστουγεννιάτικα Χωριά, σημειώνοντας ότι προσφέρουν έναν επιπλέον λόγο επίσκεψης στα ορεινά τον χειμώνα, συνδυάζοντας την εορταστική εμπειρία με τη φύση, τη διαμονή και τη φιλοξενία.

Πάνω από 300 προσβάσιμα σημεία ενδιαφέροντος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προσβασιμότητα, την οποία το Υφυπουργείο αντιμετωπίζει ως στοιχείο ποιότητας, ισότητας και κοινωνικής ευθύνης.

Όπως είπε, λειτουργούν ή έχουν λειτουργήσει σχέδια χορηγιών για υποδομές προσβασιμότητας και ειδικών ενδιαφερόντων, καθώς και για εγκαταστάσεις υγείας, ευεξίας και προσβασιμότητας σε τουριστικά καταλύματα. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 300 σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος προσβάσιμα σε άτομα με διάφορες αναπηρίες.

Το Υφυπουργείο παρακολουθεί επίσης την εμπειρία της Ιταλικής Ομοσπονδίας Πεζοπορίας στην αξιολόγηση και πιστοποίηση προσβάσιμων μονοπατιών, στην εκπαίδευση συνοδών και στη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού για άτομα με κινητική αναπηρία.

Προτεραιότητα η διατήρηση ζωντανών ορεινών κοινοτήτων

Η στήριξη της υπαίθρου αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα της Κυβέρνησης, ανέφερε ο κ. Κουμής, με στόχο οι ορεινές κοινότητες να παραμείνουν ζωντανές και να προσελκύσουν ξανά νέους ανθρώπους.

Υπενθύμισε ότι ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων συντονίζει την εφαρμογή της σχετικής Εθνικής Στρατηγικής, στην οποία ο τουρισμός έχει σημαντική θέση. Παράλληλα, το Υπουργείο Γεωργίας στηρίζει την τοπική παραγωγή μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023–2027.

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας που εγκρίθηκαν κατά την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ. Όπως σημείωσε, υπογραμμίζουν την ανάγκη μεγαλύτερης προσοχής στους αγροτικούς, ορεινούς και απομακρυσμένους προορισμούς, καθώς και προώθησης προσβάσιμων και συμπεριληπτικών μοντέλων τουρισμού.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Mountain Games Cyprus 2026, που συντονίζει το Ινστιτούτο MountMed με τη συνεργασία δέκα φορέων. Η τετραήμερη διοργάνωση, με μήνυμα «Healthy Lifestyles for All», περιλαμβάνει 35 δράσεις σε οκτώ χωριά του Τροόδους, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.

Ο κ. Κουμής εξέφρασε την εκτίμηση ότι η ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών με τους Ευρωπαίους εταίρους μπορεί να συμβάλει σε έναν ορεινό τουρισμό που σέβεται την ταυτότητα κάθε τόπου και ωφελεί τις τοπικές κοινωνίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ