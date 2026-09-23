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«Ο μη γένοιτο το Σαββατοκυρίακο είναι μαύρα κι άραχνα και αδιέξοδο, και δεν κουνηθεί φύλλο, ο Αβέρωφ θα είναι υποψήφιος». Με αυτή την τοποθέτηση ο τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού δηλώνει πλέον ξεκάθαρα την πρόθεση του να είναι ξανά υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, σε περίπτωση που δεν προκύψουν θετικές εξελίξεις στη Νέα Υόρκη για το Κυπριακό.

Η δήλωση του έγινε στην εκπομπή «Αιχμές» του Omega, σε συζήτηση για το Κυπριακό. Μαζί του φιλοξενούμενος ήταν άλλος ένας πιθανός υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης. Υπενθυμίζεται πως αμφότεροι έτρεξαν και στις προεδρικές εκλογές του 2023.

Η εξέλιξη έρχεται στον απόηχο του δεδομένου πλέον ενδιαφέροντος της Αννίτας Δημητρίου για το χρίσμα του ΔΗΣΥ, το οποίο η ίδια έκανε γνωστό στη συνεδρία της ηγεσίας του κόμματος την περασμένη Δευτέρα.

Δείτε τη δήλωση του Αβέρωφ Νεοφύτου