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Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, καθώς οι αναφορές για πιθανή σταδιακή συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ συγκρατούν την άνοδο των προηγούμενων ημερών. Παρά τη σημερινή πτώση, η αγορά οδεύει προς εβδομαδιαία κέρδη, ενώ οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή συντηρούν την αβεβαιότητα για την προσφορά.

Το Brent υποχωρεί κατά 1,24%, στα 105,2 δολάρια το βαρέλι, μετά από σωρευτική άνοδο άνω του 7% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate χάνει 2%, στα 92,7 δολάρια το βαρέλι. Την Πέμπτη, το πετρέλαιο είχε καταγράψει άλμα 3%.

Η πρόταση της Τεχεράνης για το Ορμούζ

Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές φέρονται να εξετάζουν μια συμφωνία σε στάδια, η οποία θα προέβλεπε το άνοιγμα των Στενών από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις συζητήσεις, οι δύο πλευρές επιδίωξαν πρόοδο στις επαφές τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, έπειτα από μήνες χωρίς συμφωνία.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη ότι η Τεχεράνη κατέθεσε στην Ουάσιγκτον νέα πρόταση επτά ημερών για το άνοιγμα του Ορμούζ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως μετέδωσαν οι Financial Times.

Από την πλευρά του, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει ανοιχτός σε συνομιλίες με το Ιράν. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ανάγκη να διαπραγματευτούν, καθώς οι κυρώσεις και ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών τούς εξασφαλίζουν ισχυρή θέση.

Τα σενάρια για τις τιμές του πετρελαίου

Η αγορά διανύει ακόμη μία εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων, επηρεαζόμενη από τα αντικρουόμενα μηνύματα για την πορεία του πολέμου, τις ενδείξεις αύξησης των ροών πετρελαίου στη Μέση Ανατολή και τα σενάρια απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ.

Σε ετήσια βάση, η άνοδος του Brent φθάνει το 70%, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ο Χάρις Κουρσίντ, επικεφαλής επενδύσεων στην Karobaar Capital, εκτιμά ότι το Brent πιθανότατα θα κινηθεί μεταξύ 100 και 110 δολαρίων το βαρέλι, εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική αλλαγή των δεδομένων.

Κατά τον ίδιο, μια αξιόπιστη συμφωνία σταδιακής εφαρμογής θα μπορούσε να οδηγήσει την τιμή κάτω από τα 100 δολάρια αρκετά γρήγορα. Αντίθετα, νέα προβλήματα στις εξαγωγές ή στην εφοδιαστική αλυσίδα θα μπορούσαν να επαναφέρουν το σενάριο ανόδου στα 120 δολάρια.

Επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και γαλλική στρατιωτική συνδρομή

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στη Σαουδική Αραβία διατηρούν στο επίκεντρο την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών. Το βασίλειο ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη αναχαίτισε πυραύλους που κατευθύνονταν προς το λιμάνι Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα, και την πόλη Ταΐφ, καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις.

Ο αγωγός Ανατολής–Δύσης παραμένει εκτός λειτουργίας μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Πρόκειται για κρίσιμη υποδομή που τροφοδοτεί τον πετρελαϊκό τερματικό σταθμό του Γιανμπού.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε, σε συνέντευξή του σε γαλλικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ότι το Παρίσι θα αναπτύξει στρατιωτικά μέσα για την προστασία πετρελαϊκού τερματικού στο Γιανμπού. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του εργάζεται για την αποκατάσταση της ηρεμίας στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Παράλληλα, οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων εθνικής άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν θα πραγματοποιήσουν επείγουσα συνάντηση, προκειμένου να εξετάσουν τρόπους στήριξης του Ριάντ βάσει τριμερούς αμυντικής συμφωνίας. Την ανακοίνωση έκανε το σαουδαραβικό υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στις ΗΠΑ, οι οικονομικοί σύμβουλοι του Τραμπ εξετάζουν τις επιπτώσεις μιας πιθανής προσωρινής απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ, σύμφωνα με τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Τζον Χόβεν.

Capital.gr