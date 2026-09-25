Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Από 250 σε 400 αυξήθηκαν οι θέσεις ανέλιξης Συμβασιούχων Οπλιτών σε Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς, με δυνατότητα ανέλιξης μέχρι και τον βαθμό του Αρχιλοχία, όπως ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας στην τελετή διαβεβαίωσης των ΣΥΟΠ της 17ης σειράς στο ΚΕΝ Λάρνακας, την Παρασκευή. Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση της ηλικίας υποχρεωτικού τερματισμού της σύμβασης από τα 42 στα 57 έτη, καθώς και στην αύξηση των ειδικών μηνιαίων επιδομάτων.

Αναφερόμενος στην προσπάθεια αναβάθμισης του θεσμού των Συμβασιούχων Οπλιτών, ο Υπουργός είπε ότι κατά τη διακυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη το Υπουργείο Άμυνας έχει επεξεργαστεί πολλές προτάσεις και έχει διαβουλευτεί με όλους τους αρμόδιους φορείς για την ουσιαστική αναβάθμιση των ΣΥΟΠ σε πολλά επίπεδα.

Όπως ανέφερε, υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν προτάσεις για την αναθεώρηση της μισθολογικής κλίμακας από Α1 σε Α2 και την αντίστοιχη χορηγία προσαύξησης για κάθε έτος, καθώς και για τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος υπηρεσίας.

Παράλληλα, μετά από πρόταση του Υπουργείου Άμυνας, εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων η αύξηση της ηλικίας υποχρεωτικού τερματισμού της Σύμβασης Απασχόλησης των ΣΥΟΠ από τα 42 στα 57 έτη.

Αυξήθηκε, συνέχισε, το ειδικό μηνιαίο επίδομα από 100 σε 150 ευρώ για όλους τους ΣΥΟΠ και από 200 σε 250 ευρώ για όσους υπηρετούν στις Ειδικές Δυνάμεις, στα Τμήματα Αποναρκοθέτησης και Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, στους Νοσηλευτές και στους χειριστές Μηχανημάτων Μηχανικού.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη μονιμοποίηση αριθμού ΣΥΟΠ ως Συμβασιούχων Υπαξιωματικών, μέσω επιλογικής διαδικασίας που περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις, με δυνατότητα ανέλιξης μέχρι και τον βαθμό του Αρχιλοχία.

Όπως ανέφερε, παρά την αρχική απόφαση για 250 θέσεις ανέλιξης, ο αριθμός αυτός, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών, αυξήθηκε σε 400.

Η ρύθμιση, σύμφωνα με τον Υπουργό, εντάσσεται στο εγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο του Υπουργείου Άμυνας και κρίθηκε αναγκαία ως αναγνώριση της συμβολής των ΣΥΟΠ στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Εθνικής Φρουράς.

Σημαντικό ρόλο, πρόσθεσε, διαδραμάτισαν το έντονο ενδιαφέρον των Συμβασιούχων Οπλιτών για συμμετοχή στη διαδικασία των εξετάσεων ανέλιξης, καθώς και οι αυξημένες ανάγκες στελέχωσης, μεταξύ άλλων λόγω των προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του μηχανισμού SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Πάλμας ανέφερε παράλληλα ότι το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας οικοδομείται μέσα από την εκπαίδευση και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και καλλιεργείται καθημερινά μέσα από την πειθαρχία, τον σεβασμό, τη συνεργασία και την προσήλωση στην αποστολή.

Ο Υπουργός σημείωσε επίσης ότι η αποστολή των ΣΥΟΠ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ενόσω η πατρίδα εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής του 1974.

Ανέφερε ότι το καθήκον τους συνδέεται άμεσα με την ευθύνη που, όπως είπε, ως Κυπριακός Ελληνισμός έχουμε απέναντι στις προηγούμενες και τις επόμενες γενιές, καθώς και με τη διαρκή προσπάθεια διασφάλισης της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ικανότητάς της να προασπίζεται αποτελεσματικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι το Υπουργείο Άμυνας συνεχίζει να επενδύει στην ενίσχυση της αμυντικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και αναβαθμίζοντας διαρκώς το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού.

«Ο σημαντικότερος παράγοντας, ωστόσο, παραμένει ο άνθρωπος», ανέφερε ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι με την ένταξη των νέων ΣΥΟΠ στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς ενισχύεται ουσιαστικά το ανθρώπινο δυναμικό της.

Νωρίτερα, στην τελετή, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ανέγνωσε την ημερήσια διαταγή της 25ης Σεπτεμβρίου 2026.

Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιδιαίτερα σημαντική για τους νέους ΣΥΟΠ, καθώς αποτελεί, όπως είπε, την απαρχή μιας νέας επαγγελματικής πορείας που θα σηματοδοτήσει την περαιτέρω ζωή τους.

Είπε ότι το έργο που αναλαμβάνουν είναι απαιτητικό και σημείωσε τη σημασία της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και του ομαδικού πνεύματος, που, όπως ανέφερε, δημιουργούν δεσμούς φιλίας, εμπιστοσύνης και αλληλοστήριξης.

Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς ανέφερε επίσης ότι η παρουσία του κατοχικού στρατού στο νησί επιβάλλει συνεχή ετοιμότητα, ενώ οι εξελίξεις στην περιοχή απαιτούν εγρήγορση. Όπως ανέφερε, η άμυνα της πατρίδας προϋποθέτει εκπαιδευμένους και αποφασισμένους επαγγελματίες στρατιώτες.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα, ο οποίος επιθεώρησε τμήματα.

Οι νέοι ΣΥΟΠ διαβεβαίωσαν επισήμως ότι θα είναι πιστοί στην πατρίδα, θα σέβονται το Σύνταγμα και τους συνάδοντες με αυτό νόμους και ότι θα αγωνίζονται για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Δημοκρατίας της Κύπρου. Η τελετή ολοκληρώθηκε με τον Εθνικό Ύμνο.

ΚΥΠΕ