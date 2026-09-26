Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

ΜΙΑ σημαντική αναφορά γίνεται στην κοινή δήλωση, που υπέγραψαν την περασμένη Τρίτη οι υπουργοί Αμυνας Κυπριακής Δημοκρατίας, Ελλάδος και Αιγύπτου και δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Η κοινή δήλωση είναι το αποτέλεσμα της τριμερούς συνάντησης του Βασίλη Πάλμα με τους ομολόγους του, Νίκο Δένδια και Ασράφ Σάλεμ Ζαχέρ, που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο.

ΑΥΤΟ, λοιπόν, που ξεχωρίζει από τη δήλωση είναι η αναφορά για συλλογική στρατιωτική δράση σε περίπτωση που εγερθεί κάποια απειλή εναντίον Ελλάδας, Αιγύπτου ή Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημειώνεται η αναφορά σε ενίσχυση της στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας «για την υποστήριξη της συλλογικής ικανότητας ταχείας και ενιαίας αντίδρασης σε τυχόν μελλοντικές απειλές κάθε είδους κατά των τριών χωρών». Αυτό το θεωρούμε ως πολύ σημαντικό και στέλνει σαφέστατα μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες. Βασικά, όμως, προς ένα αποδέκτη, στην προκειμένη περίπτωση την κατοχική Τουρκία, που είναι η μόνιμη απειλή για την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά όπως φάνηκε και στο παρελθόν και για την Αίγυπτο. Ανεξαρτήτως εάν αυτή την περίοδο, την οποία διανύουμε, διαπιστώνεται προσπάθεια επαναπροσέγγισης των δυο χωρών, Τουρκίας και Αιγύπτου.

ΤΑ τρία κράτη, όπως συναφώς προκύπτει από τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας, έχουν δώσει έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας, μέσω κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων, καθώς και στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ και η άσκηση «Μέδουσα» που διεξήχθη προ ημερών στην Κρήτη, με τη συμμετοχή πέραν των τριών χωρών, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί πως οι υπουργοί Άμυνας Ελλάδος και Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά την παραμονή τους στο Κάιρο, συναντήθηκαν χωριστά και με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

ΣΕ μια περίοδο γεωπολιτικών κρίσεων, πολέμων και πολλών ανοικτών μετώπων, τέτοιες συνεργασίες είναι σημαντικές και πολύ χρήσιμες. Βέβαια, η συνεργασία με την Αίγυπτο δεν κτίζεται τώρα. Είναι διαχρονική και απέδειξε ότι αντέχει και είναι ισχυρή. Απέδειξε δε πως η συνεργασία των τριών κρατών όχι μόνο διατηρείται αλλά ενισχύεται και αναβαθμίζεται συνεχώς.

ΕΙΝΑΙ επιλογή των τριών χωρών να αναβαθμίζουν τις σχέσεις και τη συνεργασία τους καθώς τούτο βοηθά σημαντικά και στις προσπάθειες σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Άλλωστε και τα τρία κράτη λειτουργούν διαχρονικά προς αυτή την κατεύθυνση, σε αντίθεση με άλλες χώρες της περιοχής, που επιμένουν αποσταθεροποιητικά.