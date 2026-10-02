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Την πρώτη της νίκη στο Nations League και, μαζί, μια σημαντική βαθμολογική ανάσα αναζητεί η Εθνική Κύπρου, η οποία υποδέχεται απόψε στις 19:00 την Αρμενία στο ΓΣΠ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου της Γ’ Κατηγορίας.

Η κυπριακή ομάδα έχει απολογισμό μόλις ενός βαθμού στις δύο πρώτες αγωνιστικές, έχοντας γνωρίσει την ήττα με 1-2 από το Μαυροβούνιο στην πρεμιέρα και ακολούθως μένοντας στο 0-0 με τη Λετονία. Ένας απολογισμός που δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες και ασφαλώς δεν αφήνει πολλά περιθώρια για νέες απώλειες στη συνέχεια της διοργάνωσης.

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