Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η καμπάνια του Δήμου Πάφου και της Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου για αντιμετώπιση του προβλήματος των ηλεκτρικών πατινιών που χρησιμοποιούνται με τρόπο επικίνδυνο ή σε χώρους ακατάλληλους, συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Δεδομένης της υψηλής για την εποχή τουριστικής κίνησης που ακόμη παρατηρείται στην πόλη, η Αστυνομία συνεχίζει τους ελέγχους και χθεσινές πληροφορίες του «Φ» έκαναν λόγο για δεκάδες καταγγελίες και κατασχέσεις των συσκευών αυτών προσωπικής κινητικότητας το τελευταίο σαββατοκύριακο.

Η επιχείρηση των μελών της δύναμης και του Δήμου Πάφου γίνεται πλέον σε ολόκληρη την πόλη και όχι μόνο στην τουριστική περιοχή Κάτω Πάφου, δεδομένου ότι έχει διαφανεί πως δεκάδες πρόσωπα, κυρίως αλλοδαποί εργαζόμενοι, χρησιμοποιούν τις προσωπικές αυτές συσκευές κίνησης με τρόπο επικίνδυνο και σε χώρους του οδικού δικτύου που συνιστούν άμεσο κίνδυνο για τους ίδιους, αλλά και για τους άλλους διακινούμενους.