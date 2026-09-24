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Παρά τα συνεχή διαβήματα, τις επαφές, τις διαβεβαιώσεις και τις επιτόπιες επισκέψεις, η υπέργεια πεζογέφυρα στη λεωφόρο Τάσσου Παπαδόπουλου στην Πάφο, έργο μείζονος σημασίας για την ασφάλεια εκατοντάδων μαθητών των εκπαιδευτηρίων της περιοχής, παραμένει έργο στα λόγια. Με τη νέα σχολική χρονιά να έχει πλέον ξεκινήσει, η φετινή χρονιά θεωρείται χαμένη όσον αφορά στο συγκεκριμένο έργο, προκαλώντας νέες εντάσεις και διαμαρτυρίες στην Πάφο.

Ήδη, ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, Χρύσανθος Σαββίδης, ο οποίος πρωτοστάτησε στην υλοποίηση του έργου, επανέφερε το θέμα με νέα διαβήματα του μέσω του κοινοβουλίου, εκφράζοντας δυσαρέσκεια για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην υλοποίηση του.

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας για την οδική ασφάλεια, το οποίο παραμένει ανεκπλήρωτη δέσμευση εδώ και πέντε χρόνια, παρά τις επανειλημμένες εξαγγελίες και διαβεβαιώσεις των αρμόδιων αρχών. Στο μεταξύ, εκατοντάδες πολίτες και ιδιαίτερα μαθητές εξακολουθούν να διασχίζουν καθημερινά τον πολυσύχναστο δρόμο, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλειά τους, υπογραμμίζει.

Για τον λόγο αυτό, ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί η κατασκευή της υπέργειας διάβασης, παρά τις δεσμεύσεις των τελευταίων ετών, για το ποιοι φέρουν την ευθύνη για την πενταετή καθυστέρηση, για το σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα το έργο και ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα προκήρυξης, έναρξης και ολοκλήρωσης των εργασιών και για ποια προσωρινά μέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία των πεζών μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Δεν θα πρέπει να θρηνήσουμε ακόμη ένα θύμα προτού προχωρήσει ένα έργο που εδώ και χρόνια αναγνωρίζεται ως απολύτως αναγκαίο για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τονίζει ο κ. Σαββίδης, επισημαίνοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούν να παραμένουν όμηροι της γραφειοκρατίας και των συνεχών αναβολών. Καλεί το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση του έργου, ώστε να δοθεί τέλος σε μια απαράδεκτη εκκρεμότητα που θέτει καθημερινά σε κίνδυνο μαθητές και πολίτες.