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Το ενδεχόμενο περαιτέρω επέκτασης της λατομικής δραστηριότητας στη Σιά, μετά την παραχώρηση ερευνητικής άδειας, προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για την κοινότητα και το φυσικό περιβάλλον, αναφέρει η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ).

Σε ανακοίνωση, η ΟΠΟΚ αναφέρει ότι θέση της είναι «καμία περαιτέρω επέκταση του λατομείου, μικρή ή μεγάλη» και προσθέτει πως στηρίζει το αίτημα της κοινότητας για τη διαφύλαξη του πευκόφυτου υψώματος Ξυλιάς, αναπόσπαστου στοιχείου του τοπίου και της ταυτότητας της Σιάς.

«Η θέση αυτή δεν στρέφεται κατά της λατομικής δραστηριότητας ή της ανάπτυξης, εφόσον αυτές πραγματοποιούνται με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον», αναφέρει και προσθέτει πως «η ορθή χωροθέτηση, η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, οι συστηματικοί έλεγχοι και η αποκατάσταση των επηρεαζόμενων εκτάσεων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την άσκηση μιας δραστηριότητας που δεν θα λειτουργεί εις βάρος των κατοίκων και των οικοσυστημάτων».

Επιπλέον, η ΟΠΟΚ αναφέρει ότι το θέμα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, όπου «επισημάνθηκε η ανάγκη για συστηματικούς ελέγχους, διαφάνεια και αποκατάσταση των εκτάσεων που έχουν επηρεαστεί» και προσθέτει πως «ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η αναφορά που έγινε κατά τη συνεδρία ότι οι τελευταίοι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί το 2019».

Αναφέρει επίσης ότι όπως παρουσιάστηκε κατά την συνεδρία η ερευνητική άδεια αφορά τη διερεύνηση των αποθεμάτων και της ποιότητας του πετρώματος, υπό συγκεκριμένους όρους και «δεν συνιστά άδεια επέκτασης του λατομείου ούτε απαλλάσσει οποιαδήποτε δραστηριότητα από τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και τις απαιτούμενες εγκρίσεις».

«Η απουσία περιβαλλοντικής εξέτασης τα τελευταία χρόνια καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη συνολικής αξιολόγησης της κατάστασης», προσθέτει.

Τέλος, η ΟΠΟΚ καλεί τις αρμόδιες αρχές να αποκλείσουν οποιαδήποτε περαιτέρω επέκταση του λατομείου και να προχωρήσουν άμεσα μεταξύ άλλων σε ολοκληρωμένη περιβαλλοντική αξιολόγηση της λατομικής δραστηριότητας περιλαμβανομένων και των σωρευτικών επιπτώσεων στην περιοχή, με ουσιαστική συμμετοχή της κοινότητας, σε συστηματικούς ελέγχους και δημοσιοποίηση επικαιροποιημένων μετρήσεων για τη σκόνη, τον θόρυβο και τις δονήσεις και στη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων για τον περιορισμό της όχλησης.

ΚΥΠΕ