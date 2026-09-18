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Πιο έντονες ήταν οι αντιδράσεις της τουρκικής πλευράς στην απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παρατείνουν την άρση των περιορισμών στην πώληση αμυντικού υλικού προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Πρώτα το Υπουργείο Εξωτερικών και εν συνεχεία το Υπουργείο Άμυνας αντέδρασαν στην απόφαση της αμερικανικής Κυβέρνησης.

Προφανώς για να φωνάζουν οι Τούρκοι κάτι θετικό θα είναι αυτή η άρση των περιορισμών για πώληση αμυντικού υλικού προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί είναι ξεκάθαρο και μέσα από τις δύο τοποθετήσεις ότι η Τουρκία δεν θέλει να έχει αμυντικό υλικό η Κυπριακή Δημοκρατία για να μπορεί να αμυνθεί. Εξάλλου, η Άγκυρα αντιλαμβάνεται πολύ καλά πως εάν η Κύπρος δεν μπορεί να αμυνθεί, τότε καθίσταται ευάλωτη από κάθε άποψη.

Αξίζει να δούμε αυτές τις αντιδράσεις των Τούρκων από την πρώτη στιγμή όταν δημοσιοποιήθηκε η απόφαση των Αμερικανών. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που, κατ’ αυτό, ενδέχεται να διαβρώσουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών στην Κύπρο και συμμερίζεται τις θέσεις που διατυπώνονται σε σχετική ανακοίνωση του «υπουργείου εξωτερικών» στα κατεχόμενα.

Μια τοποθέτηση το λιγότερο αστεία, λες και σήμερα υπάρχει τόσο ισχυρή εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο πλευρές και θα χαλάσει επειδή η Ουάσιγκτον αποφάσισε να συνεχίσει την άρση στους περιορισμούς. Δηλαδή πριν πέντε ή δέκα χρόνια που το εμπάργκο υφίστατο, όλα ήταν μέλι-γάλα και το κλίμα ήταν τέλειο στο Κυπριακό;

Είπε ακόμα ότι οι εξοπλιστικές δραστηριότητες υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα!

Ό,τι πιο αστείο μπορεί να ακούσει κάποιος από το ΥΠΕΞ μιας χώρας η οποία κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος, ενώ την ίδια ώρα μέσω της χρήσης στρατιωτικών μέσων ελέγχει εδάφη σε δύο γειτονικές της χώρες.

Σε ανάλογο μήκος κύματος και το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας το οποίο με τη σειρά του υποστηρίζει ότι άρση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις ευαίσθητες ισορροπίες και το κλίμα εμπιστοσύνης. Θα ήταν καλό να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί ότι μπορεί η άρση να επηρεάσει αρνητικά το κλίμα εμπιστοσύνης. Δηλαδή θέλουν να πουν πως μέχρι και πρόσφατα όταν άρχισαν να παίρνουν οι Αμερικάνοι τη σχετική απόφαση υπήρχε κλίμα εμπιστοσύνης;

Και από την άλλη, τι θέλουν ακριβώς να πουν με την αναφορά σε ευαίσθητες ισορροπίες. Μήπως εννοούν ότι η κατάσταση ως είχε για δεκαετίες με τον πανίσχυρο τουρκικό στρατό από τη μια και μια Εθνική Φρουρά με υποτυπώδη εξοπλισμό υπήρχαν ισορροπίες; Δηλαδή για την Τουρκία ισορροπία σημαίνει αυτή να κατέχει ένα τμήμα, να υπάρχει στρατός και σύγχρονα οπλικά συστήματα, να μετατρέπονται τα κατεχόμενα σε ορμητήριο; Και οτιδήποτε άλλο χαλά τις «ισορροπίες»;

Σε αντίθεση με την Τουρκία, η οποία έχει ανεπτυγμένο στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου επιθετικό υλικό, το οποίο αγόρασε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Κυπριακή Δημοκρατία προσπαθεί να αποκτήσει αμυντικό υλικό. Και η Άγκυρα αντιδρά γιατί θέλει να αφαιρέσει από τους Κύπριους και αυτό το ελάχιστο δικαίωμα που έχουν για να αμυνθούν και να προστατέψουν τους εαυτούς τους.

Η όλη ιστορία έχει και μια εξέλιξη πολύ πιο επικίνδυνη από την τουρκική προσέγγιση στο όλο θέμα. Γιατί ως ένα βαθμό μπορεί ο καθένας να κατανοήσει τους λόγους που η Άγκυρα θέλει ανοχύρωτη την Κύπρο (όπως ήταν δηλαδή και το 1974). Εκείνο που είναι εξωφρενικό και πολύ πιο επικίνδυνο είναι πως υπάρχουν αρκετοί στις ελεύθερες περιοχές που έχουν ανάλογες απόψεις με την Τουρκία.

Υπάρχουν δηλαδή άτομα που θεωρούν και συμφωνούν ότι η απόκτηση στρατιωτικού υλικού από τις ΗΠΑ (ή και από οποιαδήποτε άλλη χώρα) χαλά το κλίμα και προκαλεί την Τουρκία. Και ότι περίπου «πάμε γυρεύοντας».

Η προσέγγιση αυτών των ατόμων ξεκινά από το ότι όσο και να εξοπλιστεί η Κυπριακή Δημοκρατία «είναι αδύνατο να τα βάλει με τους Τούρκους». Εν ολίγοις θέλουν κι αυτοί με τη σειρά τους την Κυπριακή Δημοκρατία ανοχύρωτη. Θέλουν να της αφαιρέσουν και αυτό το ελάχιστο δικαίωμα να προστατέψει τον εαυτό της και τους πολίτες της.