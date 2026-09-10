Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Gordian παρουσιάζει επιλεγμένες οικιστικές ευκαιρίες σε προνομιακές τοποθεσίες στη Λευκωσία, τη Λάρνακα και τη Λεμεσό. Πρόκειται για ακίνητα που προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και ανέσεις, καθώς και στα κέντρα των πόλεων.

Με την αξιοπιστία και την πολυετή εμπειρία της Gordian στην αγορά ακινήτων, οι συγκεκριμένες επιλογές αποτελούν μια ξεχωριστή ευκαιρία για όσους αναζητούν μια ποιοτική κατοικία ή μια επένδυση με προοπτική.

Κατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων στον Άγιο Βασίλειο, Στρόβολο, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 8650)

Διώροφη κατοικία σε προνομιακή τοποθεσία στον Στρόβολο, διατίθεται προς πώληση. Βρίσκεται στη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως, 200 μέτρα από το American Medical Center, προσφέροντας εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις και εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της Λευκωσίας.

Οι καλυμμένοι χώροι του σπιτιού είναι 372 τ.μ., το υπόγειο 57 τ.μ. ενώ το οικόπεδο έχει εμβαδόν 1,260 τ.μ. Εξωτερικά διαθέτει μεγάλο κήπο, βοηθητικό δωμάτιο και καλυμμένο χώρο στάθμευσης.

Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, δύο σαλόνια, καθιστικό με τζάκι, τραπεζαρία, τουαλέτα επισκεπτών, κουζίνα με τραπεζαρία, δωμάτιο προσωπικού και καλυμμένη βεράντα με πέργκολα.

Στον πρώτο όροφο υπάρχουν τέσσερα υπνοδωμάτια, καθιστικό και μπάνιο με τουαλέτα. Το ένα υπνοδωμάτιο διαθέτει ιδιωτική τουαλέτα με ντουζιέρα και το άλλο διαθέτει δωμάτιο-ντουλάπα και μπάνιο με τουαλέτα.

Η κατοικία είναι άμεσα διαθέσιμη στην μειωμένη τιμή των €900,000 από €1,000,000.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Οικιστικό κτήριο στον Άγιο Δομέτιο, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 8752)

Το ακίνητο αποτελείται από δύο κατοικίες στον Άγιο Δομέτιο, μία ισόγεια και μία στον πρώτο όροφο. Έχει πρόσοψη στην οδό Χίου (αρ. 2) και βρίσκεται 150 μέτρα από το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δομετίου.

Η ισόγεια κατοικία περιλαμβάνει χωλ, καθιστικό/σαλόνι, κουζίνα, πλυσταριό, τουαλέτα, ένα κοινό μπάνιο και τρία υπνοδωμάτια. Έχει εσωτερικό εμβαδόν 210 τ.μ., καλυμμένες βεράντες 40 τ.μ. και ακάλυπτες βεράντες 25 τ.μ.

Η κατοικία στον πρώτο όροφο περιλαμβάνει χωλ, ενιαίο χώρο καθιστικού/σαλονιού, κουζίνα με καθιστικό, αποθήκη (σοφίτα), τουαλέτα και ένα κοινό μπάνιο. Είναι τριών υπνοδωματίων και το κυρίως υπνοδωμάτιο είναι ensuite. Έχει εσωτερικό εμβαδόν 235 τ.μ. και καλυμμένες βεράντες 21 τ.μ. Η κατοικία διαθέτει επίσης σοφίτα 30 τ.μ. και ακάλυπτη βεράντα 13 τ.μ.

Το ακίνητο διατίθεται προς πώληση στη νέα, μειωμένη τιμή των €535,000 από €565,000.

Και οι δύο κατοικίες είναι κενές. Η πώληση θα πραγματοποιηθεί μέσω συμφωνίας πώλησης και αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Τριώροφο οικιστικό κτήριο στη Δένεια, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 8489)

Το ακίνητο είναι τριώροφο οικιστικό κτήριο στη Δένεια, 130 μέτρα από την εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους και 1,5 χιλιόμετρο από τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Τροόδους.

Αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο/ημιώροφο και δύο επάνω ορόφους. Το καλυμμένο εμβαδόν είναι 508 τ.μ., με ημιώροφο 110 τ.μ., καλυμμένες βεράντες 36 τ.μ. και ακάλυπτες 13 τ.μ. Το κτήριο είναι χτισμένο σε οικόπεδο με εμβαδόν 614 τ.μ.

Το ισόγειο αποτελείται από δύο καταστήματα, το ένα με ημιώροφο, και ένα διαμέρισμα στο δυτικό τμήμα του κτηρίου. Τα δύο καταστήματα έχουν ενιαία διάταξη. Υπάρχει σκάλα που οδηγεί στο ημιώροφο, όπου βρίσκονται δύο γραφεία.

Ο πρώτος όροφος αποτελείται από ενιαίο χώρο, τουαλέτα και κουζίνα. Στον δεύτερο όροφο υπάρχουν τέσσερα διαμερίσματα. Όλα διαθέτουν ενιαίο χώρο, που περιλαμβάνει κουζίνα, τραπεζαρία, καθιστικό, μπάνιο και υπνοδωμάτιο/α.

Το υπόγειο χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης.

Το ακίνητο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από ανέσεις, προσφέρει εύκολη πρόσβαση στις ορεινές περιοχές και εμπίπτει σε Κρατική Χορηγία.

Διατίθεται προς πώληση στην μοναδική τιμή των €460,000 από €490,000.

Για περσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Κατοικία τριών υπνοδωματίων στον Άγιο Θεόδωρο, Λάρνακα (Αρ. Αναφοράς 8885)

Το ακίνητο είναι μία ισόγεια κατοικία (3Β), που είναι μέρος οικιστικού κτηρίου στον Άγιο Θεόδωρο. Έχει εσωτερικό εμβαδόν 136 τ.μ., καλυμμένες βεράντες 13 τ.μ., ακάλυπτες βεράντες 32 τ.μ. και χώρο στάθμευσης 24 τ.μ.

Η κατοικία αποτελείται από καθιστικό-τραπεζαρία, κουζίνα, τουαλέτα επισκεπτών, τρία υπνοδωμάτια (το κυρίως ensuite) και ένα μπάνιο-τουαλέτα. Εξωτερικά, υπάρχει διπλός καλυμμένος χώρος στάθμευσης.

Η κατοικία βρίσκεται στον κεντρικό πυρήνα της κοινότητας, 210 μέτρα από την οδό Κερύνειας και 340 μέτρα από το Κοινοτικό Συμβούλιο. Εφάπτεται στην οδό Πεντασχοίνου, με πρόσοψη περίπου 24 μέτρα.

Το ακίνητο είναι κενό. Διατίθεται στην ελκυστική τιμή των €145,000 από €165,000.

Η πώληση θα πραγματοποιηθεί μέσω συμφωνίας πώλησης και αγοράς και συμφωνίας διανομής.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Για να ενημερωθείτε για όλα τα Deals ακίνητα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της GoGordian: www.gogordian.com/el/deals/



