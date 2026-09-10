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Για τις 17 Σεπτεμβρίου μετατίθεται η επόμενη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, μετά την αναβολή της σημερινής συνάντησης λόγω Υπουργικού Συμβουλίου. Η μεσολάβηση μιας βδομάδας θα δώσει από τη μια την ευκαιρία στους άμεσα εμπλεκόμενους να εξετάσουν το κυβερνητικό νομοσχέδιο στη λεπτομέρεια του και να ετοιμάσουν τις εισηγήσεις τους. Συναφώς, η κυβερνητική πλευρά αναμένεται ότι θα συνεχίσει τις επαφές της με κόμματα και οργανώσεις για να εξηγήσει τις προτάσεις που υπέβαλε.

Ωστόσο, την ίδια ώρα, στενεύουν αρκετά τα χρονικά περιθώρια για τη συνέχιση του διαλόγου, ιδιαίτερα στην περίπτωση που το Υπουργείο Εργασίας επιμείνει να καταθέσει σύντομα το νομοσχέδιο στη Βουλή, ώστε να ξεκινήσει η συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή.

Γίνεται αντιληπτό ότι μετά τις τελευταίες συζητήσεις, δύσκολα θα προκύψει συναίνεση και σύγκλιση απόψεων των κοινωνικών εταίρων στα πλαίσια του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Ως εκ τούτου, το ενδιαφέρον θα μεταφερθεί στο γήπεδο της Βουλής, εξέλιξη η οποία κρύβει αρκετές παγίδες για την κυβέρνηση. Από τη μια, ελλοχεύει ο κίνδυνος η συζήτηση να τραβήξει σε μάκρος και να μην επιτευχθεί ο στόχος υλοποίησης της μεταρρύθμισης την 1η Ιανουαρίου. Πρόσθετα, εάν δεν προκύψει σύγκλιση απόψεων στο Εργατικό, δεν αποκλείεται να κατατεθούν προτάσεις νόμου από βουλευτές, με τις οποίες ενδεχομένως να αλλάξουν τα στοιχεία και η φιλοσοφία της κυβερνητικής πρότασης. Σε μια τέτοια περίπτωση, η κυβέρνηση θα βρεθεί μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα. Είτε να αποσύρει το νομοσχέδιο, όπως είχε προειδοποιήσει ο Μάκης Κεραυνός όταν διεξαγόταν η συζήτηση για τη φορολογική μεταρρύθμιση, ή να προσπαθήσει να πείσει τα κόμματα.

Χθες, ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας θέλησε να διασκεδάσει τις ανησυχίες που δημιούργησε η συζήτηση γύρω από μια πιθανή αύξηση των εισφορών ή ακόμα και αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, πρόταση την οποία έβαλε στο τραπέζι η ΟΕΒ υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Μιλώντας μετά από συνάντηση που είχε με τις αγροτικές οργανώσεις, ο κ. Μουσιούττας ξεκαθάρισε ότι σε καμιά περίπτωση δεν έχει τεθεί θέμα αλλαγής των ορίων αφυπηρέτησης. Σε ό,τι αφορά τις εισφορές, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι η αποσπασματική αναφορά πως «θα αυξηθούν οι εισφορές» είναι παραπλανητική. Εξήγησε ότι στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται δυνητική πρόνοια σύμφωνα με την οποία, εάν στο μέλλον διαφοροποιηθούν οι συνθήκες και κριθεί αναγκαίο για να διατηρηθεί η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα μπορούσε να συζητηθεί αύξηση των εισφορών. Όπως ανέφερε, αυτό συνδέεται με την επιλογή να αποκλειστεί η μείωση των συντάξεων. Πρόσθεσε ότι μια ενδεχόμενη αύξηση εισφορών δεν θα ανατρέπει τις αυξήσεις που έχουν ήδη γίνει, ούτε θα θέτει σε κίνδυνο τη νέα γενιά.

Εξάλλου, σε συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία του ΕΛΑΜ, ο Μαρίνος Μουσιούττας υπογράμμισε την ανάγκη για αυξήσεις στις συντάξεις, με προτεραιότητα στους χαμηλοσυνταξιούχους, χωρίς αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης. Η προσπάθεια, συνέχισε, είναι να βοηθηθούν ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες δεν είναι εύκολο να μπουν ή να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Σε σχέση με τα ταμεία προνοίας, ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι «συζητούμε ακόμα με τους κοινωνικούς εταίρους, δεν έχουμε καταλήξει. Εμείς δεν θέτουμε ως προϋπόθεση ότι για να προχωρήσει οι πρώτος πυλώνας που είναι οι συντάξεις, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία για τον δεύτερο», σημείωσε. Τέλος, ο Υπουργός είπε ότι λήφθηκαν σοβαρά υπόψη οι εισηγήσεις του ΕΛΑΜ, εκφράζοντας ταυτόχρονα την προσδοκία του ότι θα προχωρήσει σύντομα η διαδικασία, ώστε να κατατεθεί το νομοθέτημα στη Βουλή. Κλείνοντας, επανέλαβε ότι στόχος παραμένει η εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης από την 1η Ιανουαρίου 2027.