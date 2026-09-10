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Εκτενή αναφορά στη συνέντευξη που παραχώρησε στον «Φιλελεύθερο της Κυριακής» ο ισραηλινός ακαδημαϊκός και ειδικός σε θέματα τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, δρ Χάι Εϊτάν Κοέν-Γιαναροτζάκ, φιλοξενεί η ισραηλινή εφημερίδα «Μααρίβ», αναδεικνύοντας τη σημασία της «Ασπίδας του Αχιλλέα» για την Ελλάδα και τις νέες στρατηγικές ισορροπίες στην ανατολική Μεσόγειο.

Η «Μααρίβ» περιγράφει το δημοσίευμα του «Φ» ως εκτενή ανάλυση της ελληνοϊσραηλινής αμυντικής συνεργασίας και των συνεπειών της για την Τουρκία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην εκτίμηση του δρος Γιαναροτζάκ ότι η Άγκυρα, με την επιδείνωση των σχέσεών της με το Ισραήλ, ώθησε ουσιαστικά την Ιερουσαλήμ προς την Αθήνα και κατέστη η ίδια βασικός «αρχιτέκτονας» της σημερινής ελληνοϊσραηλινής συμμαχίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η συμφωνία ύψους €3 δισ. για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», η οποία, όπως αναφέρεται, εισάγει στην ελληνική αρχιτεκτονική ασφαλείας ισραηλινή τεχνολογία δοκιμασμένη σε πραγματικές συνθήκες πολέμου. Σύμφωνα με την ανάλυση του ειδικού, το νέο πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας ενισχύει ουσιαστικά την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδας και περιορίζει την ελευθερία κινήσεων που η Τουρκία θεωρούσε ότι διέθετε μέχρι σήμερα.

Η ισραηλινή εφημερίδα αναφέρεται επίσης στη γεωπολιτική διάσταση της συμφωνίας, καθώς η ενίσχυση της Ελλάδας συνδέεται με το ευρύτερο πλέγμα συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Ο δρ Γιαναροτζάκ, ειδικός στη σύγχρονη Τουρκία και στις σχέσεις Άγκυρας–Ιερουσαλήμ, είναι ερευνητής στο Κέντρο Μοσέ Νταγιάν του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ και στο Ινστιτούτο Στρατηγικής και Ασφάλειας της Ιερουσαλήμ (JISS).

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, η «Μααρίβ» μεταφέρει την εκτίμηση του καθηγητής ότι τα σενάρια άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας στο νησί αποτελούν «αβάσιμες εικασίες». Όπως εξήγησε στον «Φ», σημειώνει η «Μααρίβ», το Ισραήλ δεν θα επέλεγε μια τόσο επικίνδυνη αντιπαράθεση χωρίς την ύπαρξη πολύ συγκεκριμένης και απτής απειλής.

Η αναπαραγωγή της συνέντευξης από μία από τις σημαντικότερες εφημερίδες του Ισραήλ καταδεικνύει και το ενδιαφέρον με το οποίο παρακολουθούνται στη χώρα τόσο η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας όσο και, ευρύτερα, η εμβάθυνση των σχέσεων με την Ελλάδα και την Κύπρο.