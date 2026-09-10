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Μια πολύ όμορφη ιστορία με το κοινό του μοιράστηκε χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια συναυλίας του στη Λευκωσία, ο τραγουδιστής Γιάννης Κότσιρας για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Δεν ήμασταν φίλοι αλλά τον αγαπούσα πολύ, ήταν πολύ τρυφερός και ευαίσθητος άνθρωπος. Δουλεύαμε κολλητά, εγώ στην ακτή Πειραιώς με Νταλάρα, Μαχαιρίτσα, Ζουγανέλη και αυτός δίπλα. Κάποιο βράδυ τελειώνουμε εμείς και πάω δίπλα να τον βρω, δεν είχε βγει ακόμα. Πήγα να του μιλήσω του είπα πας πάρα πολύ καλά, όταν κλείνουμε εμείς έρχεται κόσμος σε σένα και εκείνος μου απάντησε, Γιάννη μου, έτσι είναι, για κάθε παράδεισο υπάρχει και μια κόλαση»

Ακολούθως, ο τραγουδιστής ερμήνευσε προς τιμήν του, το τραγούδι «Ανήκω σε μένα». Το κοινό ακολούθησε τα λόγια του λαϊκού τραγουδιού, με την ατμόσφαιρα να είναι ιδιαίτερα συγκινητική.

Δείτε το βίντεο: