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Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους χιλιάδες θαυμαστές του, που ανατρέχουν σε στιγμές από τη μεγάλη πορεία του αγαπημένου τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι. Ο δημοφιλής τραγουδιστής αφήνει πίσω του σημαντική παρακαταθήκη στη μουσική σκηνή.

Όταν έδωσε το μικρόφωνο στον Παντελίδη

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ένα παλιό βίντεο από το παρελθόν ήρθε ξανά στο προσκήνιο.

Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο πριν από περίπου οκτώ χρόνια, στο οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε το μικρόφωνο στον αείμνηστο Παντελή Παντελίδη όπου είχε πάει στο νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν για να τον ακούσει.

Το βίντεο, που είχε δημοσιευτεί και στο YouTube, άρχισε να κυκλοφορεί ξανά στα κοινωνικά δίκτυα μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη με πολλούς χρήστες να αναδημοσιεύουν το απόσπασμα.

«Ας τραγουδήσουν μαζί στη γειτονιά των αγγέλων», «Αυτό το σχήμα θα το δούμε όλοι από ψηλά… RIP», «Απίστευτο ότι και οι δύο είναι στον ουρανό πλέον… καλό παράδεισο Γιώργο», είναι μερικά από τα σχόλια των χρηστών.

protothema.gr