Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τέλος στην αποκλειστική λογική της «χαμηλότερης τιμής» στις δημόσιες συμβάσεις επιχειρεί να βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνοντας ένα νέο πλαίσιο που δίνει μεγαλύτερο βάρος στην ποιότητα, την ευρωπαϊκή προτίμηση, την ασφάλεια του εφοδιασμού και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Η νομοθετική πρόταση, που εγκρίθηκε χθες Τετάρτη από την Επιτροπή (θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο), φιλοδοξεί να απλοποιήσει ένα σύστημα που σήμερα θεωρείται ιδιαίτερα σύνθετο.

* Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογούνται οι προσφορές. Η χαμηλότερη τιμή παύει να αποτελεί τη βασική λογική των δημόσιων συμβάσεων και, ως γενικός κανόνας, αντικαθίσταται από την καλύτερη σχέση τιμής και ποιότητας.

Η Κομισιόν προτείνει να υπάρχει τουλάχιστον 30% στάθμιση ποιοτικών κριτηρίων, ενώ για συμβάσεις με υψηλή ένταση εργασίας το ποσοστό ανεβαίνει στο 50% και θα πρέπει να περιλαμβάνει σημαντικά κοινωνικά κριτήρια.

Τα ποιοτικά κριτήρια δεν περιορίζονται στο περιβάλλον. Μπορούν να αφορούν, ανάλογα με τη σύμβαση, την περιβαλλοντική επίδοση, την κοινωνική διάσταση, την καινοτομία ή άλλα σχετικά χαρακτηριστικά. Στα περιβαλλοντικά κριτήρια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα επισκευής και επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων, το ποσοστό ανακυκλωμένου υλικού και η ενεργειακή αποδοτικότητα. Οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει, εκτός αν υπάρχει τεχνική αδυναμία, να προτιμούν προϊόντα, υπηρεσίες και έργα υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο ενσωματώνει κοινωνικούς στόχους, όπως η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, η κοινωνική ένταξη, η προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, η ισότητα των φύλων, η κατάρτιση και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αλυσίδες εφοδιασμού.

* Δεύτερος βασικός άξονας της πρότασης είναι η λεγόμενη «ευρωπαϊκή προτίμηση». Η Κομισιόν δεν προτείνει οριζόντιο κανόνα που θα υποχρεώνει όλες τις δημόσιες αρχές να αγοράζουν ευρωπαϊκά προϊόντα. Δίνει, όμως, τη δυνατότητα να περιορίζουν τη συμμετοχή εταιρειών από ορισμένες τρίτες χώρες, να ζητούν ένα ελάχιστο ποσοστό ευρωπαϊκής προέλευσης ή να δίνουν πλεονέκτημα στις ευρωπαϊκές προσφορές κατά την αξιολόγηση.

Σε ορισμένες στρατηγικές περιπτώσεις θα μπορεί επίσης να αποκλείεται από μια διαδικασία μια εταιρεία, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από τρίτη χώρα, όταν αυτή δεν καλύπτεται από τις διεθνείς εμπορικές δεσμεύσεις της ΕΕ.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική, Στεφάν Σεζουρνέ, απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη λίστα χωρών που θα μπορούσαν να επηρεαστούν, σημειώνοντας ότι αυτή θα εξελίσσεται ανάλογα με το αν οι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ τηρούν τις μεταξύ τους δεσμεύσεις.