Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να προχωρήσει τον προσεχή Ιούνιο σε μεταρρυθμίσεις όσον αφορά στους κανόνες που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις. Ένας τομέας, ο οποίος αφορά πράξεις που ξεπερνούν σε τζίρο τα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ένεκα τούτου, ένας συνασπισμός συνδικάτων, επιχειρήσεων και νομοθετών πραγματοποίησε πρόσφατα την πρώτη Σύνοδο Κορυφής, με στόχο να συζητήσει το μέλλον των συμβάσεων.

Η Σύνοδος Κορυφής πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες πριν από την κατάθεση του σχεδίου πρότασης της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση των δημόσιων συμβάσεων, υπό την ηγεσία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Stéphane Séjourné, που αναμένεται τον Ιούνιο. Οι ηγέτες των συνδικάτων περιέγραψαν λεπτομερώς πώς οι ισχύοντες κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις μειώνουν τα κοινωνικά πρότυπα, ενώ οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων και οι διευθύνοντες σύμβουλοι, εξήγησαν πώς υπονομεύουν τον δίκαιο ανταγωνισμό.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, η Esther Lynch, Γενική Γραμματέας της ETUC, υποστήριξε την πολιτική «Made in Europe» και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ως ακρογωνιαίους λίθους των στρατηγικών δημόσιων συμβάσεων στην Ευρώπη – όχι το τρέχον σύστημα που καθοδηγείται κυρίως από τη χαμηλότερη τιμή στην ανάθεση συμβάσεων.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η Esther Lynch, «η ανάθεση δημόσιων συμβάσεων αποκλειστικά με βάση τη χαμηλότερη τιμή, έχει μειώσει τα πρότυπα σημαντικών υπηρεσιών και το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων που τις παρέχουν. Πρέπει να σταματήσουμε αυτόν «τον αγώνα δρόμου προς τα κάτω» και να διασφαλίσουμε ότι το δημόσιο χρήμα θα χρησιμοποιείται προς το δημόσιο συμφέρον στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι θα ανταμείβουμε τις εταιρείες που δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας σεβόμενοι το δικαίωμα των εργαζομένων στις συλλογικές διαπραγματεύσεις».

Σημειώνεται ότι η πολιτική «Made in Europe» ή «Made in EU», είναι μια στρατηγική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση, αναζωογόνηση και προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης. Πρόκειται για μια στροφή προς την οικονομική αυτονομία, δίνοντας προτεραιότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται εντός της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Από την άλλη, οι οργανώσεις εργοδοτών στους κλάδους υψηλής έντασης εργασίας, καθαρισμού, ασφάλειας και εστίασης, τονίζουν την ανάγκη να απομακρυνθεί η επικέντρωση μόνο στην τιμή. Και σε μια ανοιχτή επιστολή, πάνω από 100 κορυφαίοι οικονομολόγοι παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των Thomas Piketty και Isabella Weber, επέκριναν την «κυρίαρχη επικέντρωση στη χαμηλότερη τιμή στις προσφορές», υποστηρίζοντας τα αιτήματα των εργαζομένων για μια μεταρρύθμιση που «ενισχύει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις».

Το θέμα των δημόσιων συμβάσεων απασχολεί έντονα και τους επαγγελματίες του κλάδου στην Κύπρο, όσο και τις συντεχνίες. Ο Πρόεδρος της ΟΣΕΟΚ, Στέλιος Γαβριήλ, επανειλημμένα έχει τονίσει την ανάγκη ριζικής μεταρρύθμισης του συστήματος δημοσίων συμβάσεων, με στόχο την έγκαιρη εκτέλεση έργων, εντός προϋπολογισμού και με την απαιτούμενη ποιότητα. Από την πλευρά τους, οι συντεχνίες συνδέουν το κεφάλαιο δημόσιες συμβάσεις με το κομμάτι των συλλογικών συμβάσεων. Χαρακτηριστικά, υποστηρίζουν ότι για να μπορεί ένας εργολάβος να υποβάλει προσφορά σε διαγωνισμό συμβάσεων του δημοσίου, να τηρεί συλλογικές συμβάσεις για τους εργαζόμενους, ώστε από τη μια να επωφελούνται και οι ίδιοι οι υπάλληλοι της εταιρείας και από την άλλη να επικρατεί ίσος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών που θα υποβάλλουν προσφορές.