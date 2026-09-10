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Πώς μπορούν οι κυπριακές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση που χρειάζονται για να επενδύσουν, να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν; Ποιες χρηματοδοτικές ευκαιρίες είναι διαθέσιμες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και πώς μπορεί η Κύπρος να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της;

Τα ερωτήματα αυτά θα βρεθούν στο επίκεντρο του EU Finance Day 2026 – Financing Competitiveness, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026, στο Royal Hall στη Λευκωσία.

Η εκδήλωση θα φέρει στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Κυπριακής επιχειρηματικής και χρηματοπιστωτικής κοινότητας, επενδυτές, επιχειρηματίες και φορείς του οικοσυστήματος καινοτομίας, με στόχο μια ουσιαστική και πρακτική συζήτηση γύρω από μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις: την πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη εντείνει τις προσπάθειές της για κινητοποίηση επενδύσεων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, το EU Finance Day προσφέρει στους κυπριακούς φορείς την ευκαιρία να ενημερωθούν απευθείας από Ευρωπαίους και Κύπριους εμπειρογνώμονες για τις εξελίξεις στο χρηματοδοτικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τις επιχειρήσεις στην Κύπρο.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε δύο βασικούς άξονες:

➤ Πρόσβαση στη χρηματοδότηση στην Κύπρο – προκλήσεις και ευκαιρίες, με έμφαση στο χρηματοδοτικό περιβάλλον για τις κυπριακές επιχειρήσεις και στα εμπόδια που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν.

➤ Η στρατηγική της ΕΕ για την κινητοποίηση χρηματοδότησης για επιχειρηματική καινοτομία και ανάπτυξη, με έμφαση στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την προσέλκυση επενδύσεων και τη στήριξη καινοτόμων νεοφυών και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων, καθώς και βιώσιμων βιομηχανιών.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και σημαντικοί εκπρόσωποι του επιχειρηματικού, τραπεζικού, επενδυτικού και καινοτομικού οικοσυστήματος της Κύπρου. Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονται ο Πανίκος Πουργουρίδης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, η Αιμιλία Πιστρίκα, Επικεφαλής του Γραφείου του Ομίλου ΕΤΕπ στην Κύπρο, ο Σταύρος Σταύρου, Πρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, η Μαρία Μαρκίδου-Γεωργιάδου, Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Cyprus Seeds, και ο Δημήτριος Ζόππος, συνιδρυτής και εταίρος της 33East, μαζί με εκπροσώπους του τραπεζικού και επενδυτικού τομέα.