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Στην Κύπρο, «εάν δουλέψεις 20 χρόνια και καταβάλλεις κανονικά τις εισφορές σου στο κράτος αλλά είσαι άνεργος τα τελευταία δύο χρόνια και υποβάλεις αίτημα για σύνταξη ανικανότητας, δεν σε εγκρίνουν».

«Το κράτος πρέπει επιτέλους να λειτουργεί με επίκεντρο τον άνθρωπο γιατί, δυστυχώς, λειτουργούμε έχοντας στο επίκεντρο άλλα πράγματα», τόνισε σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου Δημήτρης Λαμπριανίδης, προσθέτοντας ότι «η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που προωθείται, δυστυχώς, δεν βλέπει τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες στην πραγματικότητα».

Παρόμοια, είπε ο κ. Λαμπριανίδης, «είναι και η περίπτωση των γονιών που εγκαταλείπουν την εργασία τους όταν το παιδί τους παρουσιάσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και αυτούς τους γονείς τους ξεχνάμε και πρέπει και αυτοί να ενταχθούν με κάποιο τρόπο στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση».

Στην πρόσφατη συνάντηση που είχε η ΟΣΑΚ με τον υπουργό Εργασίας, ενημερώθηκε ότι «για το θέμα της σύνταξης ανικανότητας θα δοθούν λύσεις οι οποίες όμως θα εφαρμόζονται σταδιακά. Εμείς λέμε και τονίζουμε ότι κάποια πράγματα επείγουν και δεν μπορούμε να λέμε ότι θα εφαρμοστούν σταδιακά».

Σε ό,τι αφορά τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην καταβολή της οικονομικής βοήθειας προς τους συνοδούς ασθενών που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να λάβουν υπηρεσίες υγείας, ο εκπρόσωπος τύπου της ΟΣΑΚ αποκάλυψε ότι «κατά τη συνάντηση μας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την περασμένη εβδομάδα ο Πρόεδρος έδωσε οδηγίες για αλλαγή των διαδικασιών».

«Εκείνο που θέσαμε εμείς ως ΟΣΑΚ και ο Πρόεδρος το είδε θετικά είναι η καταβολή, έστω μιας προκαταβολής, δηλαδή πριν τη μετάβαση στο εξωτερικό διότι αυτή τη στιγμή η βοήθεια μπορεί να καταβληθεί μετά από μερικές εβδομάδες ή σε κάποιες περιπτώσεις μετά από μήνες με αποτέλεσμα οι οικογένειες να ταλαιπωρούνται και να υποχρεώνονται να δανείζονται για να τα βγάλουν πέρα».

Οι γονείς, σε πολλές περιπτώσεις «επειδή πολλές θεραπείες είναι μακροχρόνιες εγκαταλείπουν την εργασία τους. Η οικογένεια χάνει σημαντικό μέρος από τα εισοδήματα της. Πρέπει ως κράτος να αρχίσουμε να τολμούμε. Είμαστε εγκλωβισμένοι στη γραφειοκρατία και οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται», κατέληξε.