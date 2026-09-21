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Γνωστό έγινε το πόρισμα της Επιτροπής Διαιτησίας για τη λειτουργία του VAR στο ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ και την πολύκροτη αποβολή του Καφού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΟΠ προκύπτουν διαπιστώσεις ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και ειδικότερα, ως προς τον τρόπο με τον οποίο το περιστατικό περιήλθε στην προσοχή της ομάδας VAR και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία ελέγχου.

Η Ομοσπονδία «φωτογραφίζει» παρατυπία, σημειώνοντας πως θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες, περιλαμβανομένης της επιβολής των ανάλογων κυρώσεων όπου αυτές προκύπτουν από τα ευρήματα της διερεύνησης. Παράλληλα, αναφέρει ότι θα ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα σε επίπεδο διαδικασιών και λειτουργίας του VAR, με στόχο την πλήρη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και την αποφυγή επανάληψης ανάλογων περιστατικών.

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