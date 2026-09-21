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Η Κυπριακή Δημοκρατία και η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία προχώρησαν στην εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων, με την υπογραφή Κοινού Ανακοινωθέντος στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ανακοίνωσε, τη Δευτέρα, σε ανάρτηση του στο Χ ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.

Η υπογραφή έγινε στο πλαίσιο συνάντησης του ΥΠΕΞ με την Υπουργό Εξωτερικών, Περιφερειακής Ολοκλήρωσης και Γαλλοφωνίας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, Sylvie Baïpo-Temon, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ μια «γόνιμη συζήτηση».

“Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για να εντοπίσουμε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και ευκαιρίες συνεργασίας”, ανέφερε ο κ. Κόμπος.

📍New York ~ Held a fruitful discussion with my colleague @SylvieBAIPO_RCA, Minister of Foreign Affairs, Regional Integration and Francophone Affairs of the Central African Republic.



Delighted to sign the Joint Communiqué, establishing diplomatic relations between the Republic… pic.twitter.com/waLiQ7hu7y— Constantinos Kombos (@ckombos) September 21, 2026

Στο μεταξύ, νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ξεκίνησε τις διμερείς συναντήσεις του με την Υπουργό Εξωτερικών της Λιβερίας, Sara Beysolow Nyanti. Όπως έγραψε σε άλλη ανάρτησή του, οι δύο Υπουργοί υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για Πολιτικές Διαβουλεύσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για την περαιτέρω προώθηση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, με έμφαση σε τομείς όπως η οικονομία, η εκπαίδευση και η ναυτιλία.

ΚΥΠΕ