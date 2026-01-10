Πλησιάζουν το εκατομμύριο οι καταγγελίες από τις κάμερες της Τροχαίας τα πρώτα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του συστήματος φωτοεπισήμανσης, με σχεδόν μόνο ένα στα δύο εξώδικα να έχουν πληρωθεί.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που εξασφάλισε ο «Φ», οι περισσότερες καταγγελίες έγιναν φέτος αφού έφτασαν σχεδόν τις 270.000, γεγονός που δείχνει πως οι οδηγοί δεν συνετίστηκαν τέσσερα χρόνια μετά που τοποθετήθηκαν οι πρώτες κάμερες στους δρόμους. Επίσης, το στοιχείο που φαίνεται από τους αριθμούς σύμφωνα με το οποίο ένας στους δύο πλήρωσε το πρόστιμό του, δείχνει τα κενά και τις αδυναμίες στον εντοπισμό και επίδοση των εξωδίκων, με το σύστημα να χρήζει άμεσης βελτίωσης.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Τροχαίας που εκδόθηκαν από τη διαχειρίστρια εταιρεία, το 2022, πρώτη χρονιά λειτουργίας του συστήματος φωτοεπισήμανσης με λιγοστές κάμερες (σταθερές και κινητές) εκδόθηκαν 79.288 εξώδικα εκ των οποίων τα 57.438 πληρώθηκαν και παραμένουν σε εκκρεμότητα είτε επίδοσης είτε καταχώρησης της υπόθεσης στα δικαστήρια, άλλα 21.850.

Το 2023 χρονιά που λειτούργησε πλήρως το σύστημα με 110 κάμερες, εκδόθηκαν 168.061 εξώδικα από τα οποία πληρώθηκαν οι 103.831 ενώ παραμένουν για επίδοση ή καταχωρήθηκαν ή θα καταχωρηθούν στα δικαστήρια άλλα 64.230. Το 2024 η ανοδική πορεία των καταγγελιών συνεχίστηκε, αφού εκδόθηκαν 256.704 εξώδικα, πληρώθηκαν οι 140.347 και παραμένουν σε εκκρεμότητα άλλες 116.362.

Το 2025, μέχρι και τις 31 Νοεμβρίου, το σύστημα εξέδωσε 269.127 εξώδικα από τα οποία πληρώθηκαν λιγότερα από τα μισά, αφού μόνο οι 105.373 τα εξόφλησαν, ενώ άλλες 163.754 παραμένουν σε εκκρεμότητα. Η εικόνα αυτή δείχνει μια τάση των οδηγών να μη συμμορφώνονται γενικά με τους κανόνες και να καταγγέλλονται από τις κάμερες και σ’ αυτό βοήθησε το γεγονός ότι το σύστημα έχει δαιμονοποιηθεί εξ αρχής λόγω λαθών και άλλων συμβάντων σε σχέση με τον τρόπο ελέγχου των οδηγών, κυρίως από τα βαν οχήματα με τις κινητές κάμερες, αλλά και το βέλος κατά τη στροφή δεξιά από σταθερές κάμερες.

Επίσης, η μείωση των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων που καταγράφηκε στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του συστήματος, έχει αλλάξει το 2024 και 2025, αφού παρατηρείται αύξηση των νεκρών, γεγονός που αποδίδεται στην εξοικείωση των οδηγών αλλά και σε άλλους παράγοντες που δεν σχετίζονται με τις κάμερες. Οι πλείστες καταγγελίες οδηγών προέρχονται από τις κινητές κάμερες και αφορούν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ από τις σταθερές, οι πλείστες καταγγελίες αφορούν υπερβολική ταχύτητα και παραβίαση του κόκκινου.

Αυτό το διάστημα η Αστυνομία προωθεί την εγκατάσταση λογισμικού που θα επιτρέπει στα μέλη της να προβαίνουν σε ελέγχους για ανεπίδοτα εξώδικα από τα σημεία διέλευσης στα κατεχόμενα, αφού έχει διαπιστωθεί ότι Τουρκοκύπριοι που καταγγέλλονται από το σύστημα δεν προβαίνουν στην εξόφληση του εξωδίκου τους, ενώ και Ελληνοκύπριοι μπαινοβγαίνουν στα κατεχόμενα, ενδεχομένως να πηγαίνουν και στα καζίνο, αλλά δεν παραλαμβάνουν τα εξώδικά τους για να τα εξοφλήσουν.

Το γεγονός ότι 366.000 καταγγελίες παραμένουν «ορφανές» αφού είτε δεν προσήλθαν οι παραβάτες να παραλάβουν τα εξώδικά τους είτε δεν εντοπίζονται ή τα παρέλαβαν αλλά δεν πληρώθηκαν, καθιστά το σύστημα δύο ταχυτήτων: Σε αυτούς που πληρώνουν συνειδητά τα εξώδικά τους αντιλαμβανόμενοι το λάθος τους και αυτούς που στρατηγικά αποφεύγουν να τα παραλάβουν άρα και να τα πληρώσουν, συνεχίζοντας ενδεχομένως να παρανομούν στους δρόμους. Είναι γι’ αυτό που επείγει η κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου που συνέταξε το υπουργείο Μεταφορών, στο οποίο μεταξύ άλλων προωθούνται σειρά μέτρων για την επίδοση των εξωδίκων με άλλους τρόπους, όπως τα μηνύματα στο κινητό ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Γίνονται προσπάθειες για σύνδεση του συστήματος με την κυβερνητική πύλη Cylogin, ώστε να λαμβάνονται από εκεί τα στοιχεία των παραβατών για να εντοπίζονται ευκολότερα.