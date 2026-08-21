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Η εικόνα του πλοίου της Εθνικής Φρουράς «ΠΑΘ Ιωαννίδης», ανάμεσα σε μεγάλες φρεγάτες ισχυρών ναυτικών δυνάμεων προκαλεί βεβαίως θετικά συναισθήματα. Η κυπριακή σημαία κυματίζει μαζί με τις σημαίες των ισχυρότερων κρατών του κόσμου.

Προκαλεί προβληματισμό ωστόσο, ότι πρόκειται για το μοναδικό μας πλοίο. Η Διοίκηση Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς, διαθέτει ένα και μοναδικό Περιπολικό Ανοικτής Θαλάσσης. Το εκτόπισμα του εννοείται ότι δε συγκρίνεται με τα σκάφη που συνεκπαιδεύεται ανελλιπώς εδώ και χρόνια.

Δε λέμε ότι η Κύπρος πρέπει να γίνει υπερδύναμη, όμως ούτε τους αρχικούς σχεδιασμούς δεν υλοποιήσαμε, να πάρουμε δηλαδή και δεύτερο ΠΑΘ της ίδιας κατηγορίας.

Α.Π