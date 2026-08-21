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Του Javier Blas

Τα τελευταία χρόνια έχω δει από κοντά χώρες να καταρρέουν οικονομικά υπό την αμερικανική πίεση: το Ιράκ, τη Βενεζουέλα και την Κούβα. Οι εικόνες που αντίκρισα στη Βαγδάτη, το Καράκας και την Αβάνα ήταν πολύ παρόμοιες. Το εθνικό νόμισμα έχασε την αξία του, ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στα ύψη και η ανεργία αυξήθηκε ραγδαία. Και όμως, οι αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις από μόνες τους δεν κατάφεραν να επιβάλουν πολιτικές αλλαγές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ποντάρει στο ότι μπορεί να λυγίσει οικονομικά το Ιράν και έτσι να αποσπάσει τις πολιτικές παραχωρήσεις που επιθυμεί — όλα αυτά σε χρόνο-ρεκόρ. Ωστόσο, τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν ότι κάνει λάθος. Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν την ικανότητά της να αντέχει τις οικονομικές πιέσεις και το όριο αντοχής της στον πόνο είναι πιθανότατα ακόμη υψηλότερο τώρα που η απειλή είναι υπαρξιακή. Καθώς ο Τραμπ και ο στενός του σύμμαχος, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ξεμένουν από επιλογές για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησαν χωρίς ιδιαίτερο σχεδιασμό, η οδός του οικονομικού στραγγαλισμού αποτελεί μάλλον το “λιγότερο κακό” σχέδιο. Περιττό να ειπωθεί ότι το “λιγότερο κακό” απέχει πολύ από το “καλό”.Play Video

Ποια είναι η εναλλακτική λύση; Ο Τραμπ θα μπορούσε να παραδεχτεί την ήττα του και να αποδεχτεί τους όρους του Ιράν· θα μπορούσε να επιλέξει περισσότερους βομβαρδισμούς, ελπίζοντας σε ένα θαυματουργά διαφορετικό αποτέλεσμα· ή θα μπορούσε να στείλει χερσαία στρατεύματα, ξεκινώντας έναν από εκείνους τους ατέρμονες πολέμους στη Μέση Ανατολή που είχε υποσχεθεί να αποφύγει. Αν μπείτε στη θέση των αξιωματούχων του Λευκού Οίκου και δείτε ψύχραιμα την κατάσταση, ο οικονομικός στραγγαλισμός του Ιράν φαντάζει ως μια προσπάθεια που αξίζει να γίνει. Βεβαίως, θα ήταν προτιμότερο ο πόλεμος να μην είχε ξεκινήσει ποτέ ή τουλάχιστον να είχε σχεδιαστεί καλύτερα. Όμως, η κατάσταση είναι αυτή που είναι.

Θα πετύχει ο οικονομικός στραγγαλισμός; Ίσως. Η οικονομική πίεση που ασκείται στο Ιράν είναι, αναμφίβολα, πρωτοφανής. Ναι, οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις στην Τεχεράνη από την εποχή της Ισλαμικής Επανάστασης το 1979. Ωστόσο, ποτέ άλλοτε δεν είχαν σταματήσει πλήρως τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας —όπως συμβαίνει τώρα— ούτε είχαν βομβαρδίσει τη χώρα τόσο σφοδρά όσο το διάστημα από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τις αρχές Απριλίου. Επιπλέον, ο Τραμπ δεν χρειάζεται την κατάρρευση του καθεστώτος· χρειάζεται απλώς επαρκή διαπραγματευτική ισχύ, πλήττοντας το Ιράν σε τέτοιο βαθμό ώστε η Τεχεράνη να μετριάσει τις απαιτήσεις της για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Για να αποδώσει όμως αυτό το σχέδιο, ο Τραμπ πρέπει να αντέξει περισσότερο από το Ιράν στο οικονομικό πεδίο — και το κλειδί είναι το πετρέλαιο. Αν ο Λευκός Οίκος καταφέρει να διατηρήσει την τιμή του αργού κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι —ή περίπου σε αυτά τα επίπεδα— τότε έχει πιθανότητες επιτυχίας. Αυτή τη στιγμή, το West Texas Intermediate (WTI) —ο δείκτης αναφοράς για το αμερικανικό πετρέλαιο— διαπραγματεύεται γύρω στα 85 δολάρια το βαρέλι. Για να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η απρόσκοπτη ροή επαρκών ποσοτήτων πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Απαιτείται επίσης η συμβολή της Κίνας, η οποία πρέπει να διατηρήσει τις εισαγωγές πετρελαίου σε επίπεδα σαφώς χαμηλότερα από εκείνα της προπολεμικής περιόδου. Μέχρι στιγμής, εντός του Αυγούστου, και οι δύο αυτοί παράγοντες λειτουργούν υπέρ του Τραμπ. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί.

Το Ιράν έχει αναμφίβολα πληγεί, αλλά είναι όντως “οικονομικά κατεστραμμένο”, όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ; Σίγουρα έτσι φαίνεται. Η οικονομία της χώρας οδεύει προς τη μεγαλύτερη ετήσια συρρίκνωση από το ναδίρ του πολέμου Ιράν-Ιράκ στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Ο πληθωρισμός έχει ξεπεράσει κατά πολύ το 50%, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο ετήσιο επίπεδο από τότε που άρχισε η καταγραφή στοιχείων, πριν από σχεδόν 70 χρόνια. Ακόμη χειρότερα, το κόστος των τροφίμων και άλλων βασικών ειδών πρώτης ανάγκης έχει ήδη διπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι. Το νόμισμά της χώρας, το ριάλ, είναι πλέον χωρίς αξία. Στη μαύρη αγορά, η συναλλαγματική ισοτιμία έχει καταρρεύσει σε ιστορικό χαμηλό, φτάνοντας περίπου τα 1,85 εκατομμύρια ριάλ ανά δολάριο, ενώ πριν από πέντε χρόνια αρκούσαν περίπου 50.000 ριάλ για την αγορά ενός δολαρίου.

“Αυτό το επίπεδο οικονομικών μεταβολών πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγάλη σοβαρότητα”, έγραψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Μασούντ Νιλί, πρώην οικονομικός σύμβουλος της κυβέρνησης, στη φιλελεύθερη εφημερίδα Donya-e-Eqtesad.

Ο αμερικανικός αποκλεισμός εντείνει την οικονομική εξαθλίωση, καθώς οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου έχουν σχεδόν μηδενιστεί, αφήνοντας την κυβέρνηση με ελάχιστα έσοδα για την καταβολή μισθών. Αντ’ αυτού, η Τεχεράνη προχωρά στην έκδοση χρήματος, τροφοδοτώντας την πληθωριστική κρίση.

Ωστόσο, ο κλοιός που έχει σχηματιστεί γύρω από τη χώρα δεν είναι το “ατσάλινο τείχος” για το οποίο μιλά ο Τραμπ. Η γεωγραφία αποτελεί ισχυρό σύμμαχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Με μήκος άνω των 5.500 χιλιομέτρων και σύνορα με επτά χώρες —το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Τουρκμενιστάν, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, την Τουρκία και το Ιράκ— τα ιρανικά σύνορα ξεπερνούν κατά πολύ την απόσταση μεταξύ Νέας Υόρκης και Λος Άντζελες, ενώ είναι υπερβολικά εκτεταμένα και “πορώδη” για να σφραγιστούν πλήρως. Οι σιδηροδρομικές συνδέσεις αναπτύσσονται ραγδαία. Με την Κασπία Θάλασσα, το Ιράν μοιράζεται θαλάσσια σύνορα με τη Ρωσία και το Καζακστάν. Η Μόσχα έχει ήδη βοηθήσει την Τεχεράνη μέσω αυτής της οδού.

Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη οικονομική πίεση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήδη διέκοψαν τους οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς τους δεσμούς με την Τεχεράνη, στερώντας από το Ιράν μια βασική οδό για τη νομιμοποίηση εσόδων από το πετρέλαιο, ενώ το Ιράκ είναι πιθανό να ακολουθήσει το παράδειγμά τους.

Η Τεχεράνη γνωρίζει ότι αυτός ο πόλεμος οικονομικής φθοράς θα ενταθεί περαιτέρω. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι, παρόλο που ο Λευκός Οίκος πιστεύει πως “ασκώντας ισχυρότερη πίεση στο Ιράν” θα το αναγκάσει να προβεί σε παραχωρήσεις, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δεν έχει την ικανότητα να πετύχει κάτι τέτοιο: “Σταματήστε να περιμένετε από τον θίασο των κλόουν να βγάλει λαγό από το καπέλο”.

Πέρα από την επίδειξη πυγμής, το καθεστώς φαίνεται ανήσυχο – και δικαίως. Όταν ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με τον Ανώτατο Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για πρώτη φορά νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ανάγκες διαβίωσης και απασχόλησης του πληθυσμού, καθώς και στα “προβλήματα που προκαλούν οι κυρώσεις”.

Το Ιράν είναι μια τεράστια χώρα, με πληθυσμό σχεδόν 90 εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν υποστεί δεκαετίες κακουχιών. Σε κατά κεφαλήν επίπεδο, η χώρα είναι φτωχότερη απ’ ό,τι ήταν πριν από 40 χρόνια. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο πληθυσμός έχει εξεγερθεί επανειλημμένα κατά της ηγεσίας του με την πάροδο των ετών. Η μεγαλύτερη ελπίδα για τον Τραμπ είναι ότι η οικονομική πίεση θα προκαλέσει φόβο στην Τεχεράνη ότι πλησιάζει μια νέα κοινωνική έκρηξη. Η ελπίδα, ωστόσο, σπάνια αποτελεί βιώσιμη στρατηγική.

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