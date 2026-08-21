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Ξεπερνώντας πολλά δημοφιλή τουριστικά θέρετρα στη μεσόγειο η Λάρνακα κατάφερε ν’ αναδειχθεί ως ο τρίτος καλύτερος προορισμός στη νότια Ευρώπη για φθινοπωρινές διακοπές την ενδιάμεση τουριστική περίοδο (shoulder season), δηλαδή το διάστημα ανάμεσα στην περίοδο αιχμής (high season) και την περίοδο χαμηλής τουριστικής κίνησης (low season).

Η Λάρνακα βρέθηκε πίσω από την Αττάλεια της Τουρκίας και την Τενερίφη των Καναρίων Νήσων, ενώ ξεπέρασε γνωστούς προορισμούς της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας.

Η κατάταξη δημοσιεύτηκε από τη βρετανική εταιρεία σύγκρισης ταξιδιωτικών ασφαλίσεων Quotezone, που δημοσιοποίησε κατάλογο με τους δέκα καλύτερους προορισμούς του 2026 για το φθινόπωρο εξετάζοντας παράγοντες όπως η ηλιοφάνεια, οι θερμοκρασίες, οι βροχοπτώσεις και το κόστος διαμονής.

Για τη Λάρνακα αναφέρεται πως οι επισκέπτες μπορούν ν’ απολαμβάνουν ημέρες στην παραλία μέχρι και το φθινόπωρο, με θερμοκρασία θάλασσας 27°C, μέση θερμοκρασία αέρα 25.5°C και μόλις 12 χιλιοστά βροχόπτωσης κατά τους δύο μήνες. Η έρευνα αναφέρει, επίσης, πως κοντά βρίσκεται και η παραλία Nissi Beach, που είναι μία από τις καλύτερες της Ευρώπης.

Όπως σημειώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας οι ειδικοί ταξιδιωτικής ασφάλισης της Quotezone.co.uk δημιούργησαν τον 2026 Shoulder Season Index, προκειμένου να βοηθήσουν τους ταξιδιώτες να εντοπίσουν τους καλύτερους προορισμούς στη νότια Ευρώπη για φθινοπωρινές διακοπές με ήλιο, χωρίς τις ακραίες θερμοκρασίες και το ψηλό κόστος. «Τα ταξίδια κατά την ενδιάμεση τουριστική περίοδο –το διάστημα μεταξύ της περιόδου αιχμής και της χαμηλής τουριστικής περιόδου– κερδίζουν συνεχώς έδαφος μεταξύ των ταξιδιωτών, με τη βρετανική ένωση ταξιδιωτικών επιχειρήσεων ABTA να χαρακτηρίζει την αυξανόμενη δημοτικότητά τους ως Super September», σημειώνει η Quotezone, υποδεικνύοντας πως υπάρχει αξιοσημείωτη αύξηση της ζήτησης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και όχι μόνο μεταξύ των μεγαλύτερων σε ηλικία ταξιδιωτών.

Η έρευνα της Quotezone επιβεβαιώνει την τάση, καθώς σχεδόν οι μισοί ταξιδιώτες (48%), δηλώνουν ότι θα εξέταζαν το ενδεχόμενο να μεταφέρουν τις ετήσιες διακοπές τους στο φθινόπωρο, αντί να ταξιδέψουν κατά τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού. Οι ακραίες θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης ενισχύουν αυτή τη μετατόπιση, αναφέρει η εταιρεία, αφού περισσότερο από τους μισούς παραθεριστές (52%) να δηλώνουν ότι θα απέφευγαν ενεργά τη νότια Ευρώπη το καλοκαίρι εξαιτίας της ζέστης. «Φέτος, η δυτική Ευρώπη βίωσε την θερμότερη περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε περιοχές αρκετών χωρών, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Ισπανία, μόλις ένα χρόνο μετά τη χειρότερη καταγεγραμμένη περίοδο δασικών πυρκαγιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Για περισσότερο από το ένα τέταρτο των ταξιδιωτών, ωστόσο, δεν είναι μόνο οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που καθιστούν τόσο ελκυστικούς αυτούς τους μήνες πριν από τον χειμώνα. Το 26% δήλωσε ότι οι χαμηλότερες τιμές επηρεάζουν την απόφασή του να ταξιδέψει το φθινόπωρο. Περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα (42%) είναι, εξάλλου, διατεθειμένοι να περιμένουν μια μείωση τιμών της τελευταίας στιγμής προτού κλείσουν τις φθινοπωρινές τους διακοπές, ενώ το 11% επιβεβαίωσε ότι περιμένει πάντοτε κάποια φθινοπωρινή προσφορά. Η αποφυγή της καλοκαιρινής πολυκοσμίας αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα για τους ταξιδιώτες.

Το 21% δήλωσε ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο προτιμά να ταξιδεύει το φθινόπωρο είναι ότι υπάρχει λιγότερος συνωστισμός, το 16% επειδή υπάρχουν λιγότερα παιδιά, ενώ το 3% επειδή είναι ευκολότερο να εξασφαλίσει άδεια από την εργασία.

Η Quotezone είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιστότοπους σύγκρισης τιμών στο Ηνωμένο Βασίλειο και βοηθά περισσότερους από 4 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο να συγκρίνουν τιμές και να εξοικονομούν χρήματα σε λογαριασμούς και βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της ταξιδιωτικής ασφάλισης.