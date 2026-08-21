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Η εταιρική κουλτούρα συχνά αντιμετωπίζεται ως μια αφηρημένη έννοια, δύσκολο να μετρηθεί και ακόμη δυσκολότερο να αποτυπωθεί σε οικονομικούς όρους. Στην πραγματικότητα, όμως, επηρεάζει καθημερινά τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις, ασκείται η ηγεσία, διαχειρίζονται οι κίνδυνοι και λειτουργούν οι άνθρωποι μέσα σε έναν οργανισμό.

Μια προβληματική κουλτούρα δεν εμφανίζεται ως ξεχωριστή γραμμή στις οικονομικές καταστάσεις. Οι συνέπειές της, όμως, μπορούν σταδιακά να αποτυπωθούν στους αριθμούς μέσα από αυξημένες αποχωρήσεις προσωπικού, χαμηλότερη παραγωγικότητα, αδυναμίες στους εσωτερικούς ελέγχους, ανεπαρκή διαχείριση κινδύνων, πλήγμα στη φήμη και, τελικά, επιβάρυνση της οικονομικής απόδοσης της επιχείρησης.

Γι’ αυτό, η εταιρική κουλτούρα δεν αποτελεί απλώς ζήτημα ανθρώπινου δυναμικού. Αποτελεί ζήτημα εταιρικής διακυβέρνησης, επιχειρηματικού κινδύνου και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας. Και, σε σημαντικό βαθμό, όλα ξεκινούν από την κορυφή, από το παράδειγμα που δίνει η ηγεσία, τις συμπεριφορές που επιβραβεύει, τις πρακτικές που ενθαρρύνει και, εξίσου σημαντικά, εκείνες που επιλέγει να ανέχεται.

Όταν η κουλτούρα αρχίζει να αποδυναμώνεται, το κόστος μπορεί να μην είναι άμεσα ορατό. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει.

Η κουλτούρα ξεκινά από την ηγεσία: Το πραγματικό “Tone at the Top”

Η κουλτούρα ενός οργανισμού δεν διαμορφώνεται τυχαία. Αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο η ηγεσία συμπεριφέρεται, επικοινωνεί και λαμβάνει αποφάσεις. Το λεγόμενο tone at the top δεν περιορίζεται στις επίσημες αξίες μιας επιχείρησης ή στις πολιτικές που περιλαμβάνονται σε έναν κώδικα δεοντολογίας. Αποτυπώνεται κυρίως στις καθημερινές αποφάσεις της διοίκησης και στα πρότυπα συμπεριφοράς που αυτή επιλέγει να ενισχύει.

Όταν η ηγεσία λειτουργεί με συνέπεια, διαφάνεια και λογοδοσία, διαμορφώνει ένα περιβάλλον στο οποίο οι εργαζόμενοι κατανοούν όχι μόνο τι αναμένεται από αυτούς, αλλά και ποια πρότυπα συμπεριφοράς θεωρούνται αποδεκτά. Αντίθετα, όταν υπάρχει απόσταση μεταξύ των αξιών που διατυπώνονται και των πρακτικών που εφαρμόζονται, δημιουργείται ένα διαφορετικό μήνυμα για τις πραγματικές προτεραιότητες του οργανισμού.

Η ανοχή σε ακατάλληλες συμπεριφορές, η αποφυγή ουσιαστικής αντιμετώπισης δύσκολων ζητημάτων, η άνιση μεταχείριση ή η έμφαση αποκλειστικά στο αποτέλεσμα, χωρίς αντίστοιχη αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο αυτό επιτυγχάνεται, μπορούν να επηρεάσουν τη συνολική κουλτούρα της επιχείρησης.

Για τον λόγο αυτό, η ηγεσία δεν καθορίζει μόνο τη στρατηγική κατεύθυνση ενός οργανισμού. Διαμορφώνει επίσης το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνονται αποφάσεις, αναλαμβάνονται ευθύνες και αξιολογούνται συμπεριφορές. Όταν το πλαίσιο αυτό είναι ασαφές ή εφαρμόζεται με ασυνέπεια, ένα ζήτημα κουλτούρας μπορεί σταδιακά να εξελιχθεί σε ουσιαστικό επιχειρηματικό κίνδυνο.

Όταν η ανοχή γίνεται επιχειρηματικός κίνδυνος

Η κουλτούρα ενός οργανισμού διαμορφώνεται όχι μόνο από τις αξίες που δηλώνει, αλλά και από τις συμπεριφορές που επιλέγει να αντιμετωπίζει με συνέπεια. Οι αποφάσεις της διοίκησης γύρω από ζητήματα συμπεριφοράς, λογοδοσίας και συνεργασίας συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση των πραγματικών προτύπων που επικρατούν μέσα στην επιχείρηση.

Όταν επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τα αναμενόμενα πρότυπα δεν αντιμετωπίζονται έγκαιρα, υπάρχει ο κίνδυνος να ενσωματωθούν με την πάροδο του χρόνου στην καθημερινή λειτουργία του οργανισμού. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της συνεργασίας, την εμπιστοσύνη μεταξύ των ομάδων και την προθυμία των εργαζομένων να αναφέρουν ζητήματα που απαιτούν προσοχή.

Οι συνέπειες δεν περιορίζονται στο εργασιακό περιβάλλον. Η μειωμένη διαφάνεια, η ασυνέπεια στην εφαρμογή κανόνων και η αποδυνάμωση της λογοδοσίας μπορούν να περιορίσουν την έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων και να επηρεάσουν την ποιότητα της πληροφόρησης που φτάνει στη διοίκηση.

Υπό αυτή την έννοια, η ανοχή σε επαναλαμβανόμενες μη αποδεκτές πρακτικές δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα δευτερεύον οργανωτικό ζήτημα. Όταν οι συμπεριφορές που γίνονται αποδεκτές παύουν να ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της επιχείρησης, οι επιπτώσεις μπορούν να επεκταθούν πέρα από το επίπεδο της κουλτούρας και να δημιουργήσουν ουσιαστικούς επιχειρηματικούς κινδύνους.

Η κουλτούρα και οι εσωτερικοί έλεγχοι

Η αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελέγχων δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον σχεδιασμό πολιτικών και διαδικασιών. Επηρεάζεται ουσιαστικά και από το περιβάλλον μέσα στο οποίο εφαρμόζονται, καθώς και από τη συνέπεια με την οποία ο οργανισμός αντιμετωπίζει ζητήματα ευθύνης και λογοδοσίας.

Ένα ισχυρό πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου προϋποθέτει σαφείς γραμμές ευθύνης, συνέπεια στην εφαρμογή των διαδικασιών και κουλτούρα λογοδοσίας σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Όταν οι κανόνες εφαρμόζονται επιλεκτικά ή συμπεριφορές και πρακτικές που δεν συνάδουν με τα καθορισμένα πρότυπα δεν αντιμετωπίζονται με συνέπεια, η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου μπορεί να περιοριστεί, ακόμη και όταν αυτοί είναι τυπικά επαρκείς.

Η εταιρική κουλτούρα επηρεάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο η πληροφόρηση μεταφέρεται και αξιοποιείται από τη διοίκηση. Σε οργανισμούς όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι μπορούν να αναφέρουν έγκαιρα αδυναμίες, λάθη ή ενδείξεις αυξημένου κινδύνου, η διοίκηση διαθέτει πληρέστερη βάση για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της επιχείρησης.

Επομένως, οι εσωτερικοί έλεγχοι και η εταιρική κουλτούρα δεν θα πρέπει να εξετάζονται ως ανεξάρτητα στοιχεία. Μαζί διαμορφώνουν το ευρύτερο περιβάλλον ελέγχου ενός οργανισμού και επηρεάζουν την ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης, την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κινδύνων και τη συνολική λειτουργική ανθεκτικότητα της επιχείρησης.

Το κόστος της αποχώρησης και της χαμηλής δέσμευσης

Η εταιρική κουλτούρα επηρεάζει άμεσα την ικανότητα μιας επιχείρησης να προσελκύει, να διατηρεί και να αξιοποιεί αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό της. Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας, η διατήρηση έμπειρων και καταρτισμένων στελεχών δεν αποτελεί μόνο ζήτημα ανθρώπινου δυναμικού, αλλά ουσιαστική επιχειρηματική προτεραιότητα.

Οι αυξημένες αποχωρήσεις προσωπικού δημιουργούν κόστος που δεν περιορίζεται στη διαδικασία αντικατάστασης ενός εργαζομένου. Περιλαμβάνει την απώλεια γνώσης και εμπειρίας, τον χρόνο προσαρμογής νέων στελεχών, την επιβάρυνση των υφιστάμενων ομάδων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη διατάραξη της συνέχειας στην εξυπηρέτηση πελατών και στην εκτέλεση κρίσιμων λειτουργιών.

Παράλληλα, η χαμηλή δέσμευση των εργαζομένων μπορεί να επηρεάσει την παραγωγικότητα, την ποιότητα της εργασίας και την προθυμία ανάληψης ευθύνης. Όταν οι εργαζόμενοι δεν αισθάνονται ουσιαστικά συνδεδεμένοι με τους στόχους και τις προτεραιότητες του οργανισμού, η απόδοση μπορεί να περιοριστεί ακόμη και σε περιβάλλοντα όπου οι διαδικασίες και οι ρόλοι είναι σαφώς καθορισμένοι.

Για τη διοίκηση, η παρακολούθηση δεικτών αποχώρησης ή ικανοποίησης προσωπικού δεν είναι από μόνη της αρκετή. Εξίσου σημαντική είναι η κατανόηση των αιτιών που τους επηρεάζουν. Επαναλαμβανόμενες αποχωρήσεις, δυσκολία στη διατήρηση ταλέντου ή σταθερά χαμηλά επίπεδα δέσμευσης μπορεί να αποτελούν ένδειξη βαθύτερων οργανωτικών αδυναμιών που σχετίζονται με τη διοίκηση, την επικοινωνία ή την εταιρική κουλτούρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου συνδέεται άμεσα με τη λειτουργική ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας. Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν την κουλτούρα ως στρατηγικό παράγοντα και όχι ως δευτερεύον οργανωτικό ζήτημα είναι καλύτερα τοποθετημένες να διατηρούν κρίσιμες δεξιότητες, να ενισχύουν τη συνέχεια των λειτουργιών τους και να υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η φήμη ως άυλο περιουσιακό στοιχείο

Η φήμη μιας επιχείρησης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα άυλα στοιχεία της, καθώς επηρεάζει την εμπιστοσύνη πελατών, εργαζομένων, επενδυτών και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών. Παρότι οι επιπτώσεις της δεν είναι πάντοτε άμεσα ορατές σε οικονομικούς όρους, μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την ικανότητα μιας επιχείρησης να διατηρεί ισχυρές σχέσεις, να προσελκύει ανθρώπινο δυναμικό και να υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της.

Η εταιρική κουλτούρα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της φήμης. Συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τις δηλωμένες αξίες ενός οργανισμού, ανεπαρκής λογοδοσία ή ασυνέπεια στην εφαρμογή καθορισμένων προτύπων μπορούν να επηρεάσουν την αντίληψη της αγοράς και των ενδιαφερόμενων μερών.

Σε ένα περιβάλλον όπου η πληροφορία διαχέεται με ιδιαίτερη ταχύτητα, οι συνέπειες μιας αδύναμης εταιρικής κουλτούρας μπορούν να επεκταθούν πέρα από τα εσωτερικά όρια της επιχείρησης. Ζητήματα που αρχικά φαίνονται λειτουργικά ή οργανωτικά ενδέχεται να εξελιχθούν σε κίνδυνο για τη φήμη, επηρεάζοντας εμπορικές σχέσεις, την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου και, ευρύτερα, την αξιοπιστία του οργανισμού.

Για τη διοίκηση, η προστασία της φήμης αποτελεί κάτι περισσότερο από ζήτημα επικοινωνίας ή εταιρικής εικόνας. Εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης και της συνολικής διαχείρισης κινδύνων. Η συνέπεια μεταξύ των αξιών που ένας οργανισμός δηλώνει και των πρακτικών που εφαρμόζει στην καθημερινή του λειτουργία είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης και την προστασία της μακροπρόθεσμης αξίας του.

Η κουλτούρα ως στοιχείο εταιρικής διακυβέρνησης

Η εταιρική διακυβέρνηση εκτείνεται πέρα από τη δομή του διοικητικού συμβουλίου, τις πολιτικές και τους μηχανισμούς εποπτείας. Περιλαμβάνει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι αξίες, οι προσδοκίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς ενσωματώνονται στην καθημερινή λειτουργία του οργανισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρική κουλτούρα αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του συνολικού πλαισίου διακυβέρνησης. Η σαφήνεια των ρόλων, η λογοδοσία, η συνέπεια στη λήψη αποφάσεων και η δυνατότητα έγκαιρης ανάδειξης προβληματισμών επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα της εποπτείας και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κινδύνων.

Η ευθύνη για την κουλτούρα δεν ανήκει αποκλειστικά στη λειτουργία ανθρώπινου δυναμικού. Η ανώτατη διοίκηση και το διοικητικό συμβούλιο διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του πλαισίου μέσα στο οποίο οι άνθρωποι καλούνται να λειτουργήσουν, καθώς και στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι αρχές του οργανισμού αντανακλώνται πράγματι στις καθημερινές πρακτικές του.

Η αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση, επομένως, προϋποθέτει όχι μόνο κατάλληλες δομές και διαδικασίες, αλλά και μια κουλτούρα που ενισχύει τη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και την έγκαιρη αντιμετώπιση κινδύνων. Όταν τα στοιχεία αυτά λειτουργούν συνδυαστικά, η επιχείρηση είναι καλύτερα τοποθετημένη να προστατεύει τη μακροπρόθεσμη αξία της, να ενισχύει την οργανωτική της ανθεκτικότητα και να διατηρεί την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών.

Από την κορυφή στους αριθμούς: Το πραγματικό κόστος

Οι επιπτώσεις της εταιρικής κουλτούρας μπορούν να εκδηλωθούν σε διαφορετικές πτυχές της λειτουργίας μιας επιχείρησης, επηρεάζοντας τόσο την οικονομική όσο και τη λειτουργική της επίδοση.

Αυξημένες αποχωρήσεις προσωπικού, χαμηλότερη παραγωγικότητα, αδυναμίες στους εσωτερικούς ελέγχους, περιορισμένη διαφάνεια και αυξημένοι λειτουργικοί κίνδυνοι ή κίνδυνοι για τη φήμη αποτελούν παράγοντες που, όταν συσσωρεύονται, μπορούν να μετατραπούν σε πραγματικό οικονομικό κόστος. Αυτό που αρχικά μπορεί να εμφανίζεται ως ζήτημα συμπεριφοράς ή διοίκησης είναι δυνατόν, με την πάροδο του χρόνου, να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα, την ανθεκτικότητα και την ικανότητα δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας.

Κατά συνέπεια, η κουλτούρα αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα της λειτουργίας μιας επιχείρησης και όχι ένα άυλο ή δευτερεύον χαρακτηριστικό της. Εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων και μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της λήψης αποφάσεων, τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και τη συνολική επιχειρηματική απόδοση.

Τελικά, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν η εταιρική κουλτούρα έχει κόστος. Είναι πόσο έγκαιρα μια επιχείρηση μπορεί να το αναγνωρίσει, πριν οι συνέπειές του γίνουν ορατές στους αριθμούς.

Η εταιρική κουλτούρα δεν αποτελεί ένα αφηρημένο χαρακτηριστικό μιας επιχείρησης ούτε ένα ζήτημα που αφορά αποκλειστικά το ανθρώπινο δυναμικό. Επηρεάζει τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων, την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελέγχων, τη διατήρηση ταλέντου και, τελικά, την ικανότητα ενός οργανισμού να δημιουργεί και να προστατεύει μακροπρόθεσμη αξία.

Οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε κουλτούρα λογοδοσίας, διαφάνειας και συνέπειας δεν ενισχύουν απλώς το εργασιακό τους περιβάλλον. Δημιουργούν ισχυρότερες βάσεις για καλύτερη λήψη αποφάσεων, αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνων και μεγαλύτερη οργανωτική ανθεκτικότητα.

Η πραγματική πρόκληση για κάθε διοίκηση είναι να αναγνωρίσει ότι η κουλτούρα διαμορφώνεται καθημερινά μέσα από τις αποφάσεις που λαμβάνονται, τις συμπεριφορές που επιβραβεύονται και εκείνες που γίνονται ανεκτές.

Γιατί, η επίδραση της κουλτούρας μπορεί να μην είναι άμεσα ορατή. Το αποτύπωμά της, όμως, αργά ή γρήγορα γίνεται εμφανές στην απόδοση, στη φήμη και στους αριθμούς της επιχείρησης.

Senior Auditor