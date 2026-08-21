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Σχέδιο βομβιστικής επίθεσης στο Καπιτώλιο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης φέρεται να ετοίμαζε 35χρονη υποστηρίκτρια του ISIS, η οποία συνελήφθη από το FBI έπειτα από έρευνα που βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και εβδομάδες. Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, η γυναίκα είχε συζητήσει λεπτομερώς πιθανούς στόχους, τρόπους προσέγγισης του κτιρίου και την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού.

Η Τζέσικα Μπόουι συνελήφθη στις 19 Αυγούστου από πράκτορες του FBI και αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα παροχής υλικής υποστήριξης σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Κατά τις αμερικανικές Αρχές, η 35χρονη είχε ριζοσπαστικοποιηθεί μέσω του Διαδικτύου και είχε ασπαστεί το Ισλάμ πριν από περίπου πέντε χρόνια. Φέρεται, μάλιστα, να χρησιμοποιούσε το όνομα «Αΐσα Σαΐφ».

🚨 BREAKING: The FBI has DISRUPTED an ISIS-inspired terror plot in New York, where a woman planned to BOMB the state capitol while lawmakers were inside



What the hell is going on with women right now?



35-year-old Jessica Bowie allegedly pledged her allegiance to ISIS, and… pic.twitter.com/YX7Q9LUbuj — Nick Sortor (@nicksortor) August 20, 2026

«Θέλω να καταστρέψω όσο περισσότερο μπορώ το κτίριο»

Σύμφωνα με την ποινική καταγγελία, η Μπόουι είχε εκμυστηρευτεί σε πληροφοριοδότη του FBI σχέδιο επίθεσης στο Καπιτώλιο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, επιλέγοντας ημέρα κατά την οποία θα βρίσκονταν στο κτίριο όσο το δυνατόν περισσότεροι γερουσιαστές.

😡Albany Woman Accused of Plotting ISIS-inspired attack on NYS Capitol



Federal authorities said 35-year-old Jessica Bowie of Albany was arrested in the area of Sherman Avenue on Wednesday, August 19 and appeared Thursday in U.S. District Court in Albany. She was planning a bomb… pic.twitter.com/5QunOKWQWI — American Crime Stories (@AmericanCrime01) August 20, 2026

Φέρεται να είχε δηλώσει ότι στόχος της ήταν να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές, να σκοτώσει γερουσιαστές κατά τη διάρκεια συνεδρίασης και να καταστρέψει σημαντικά έγγραφα.

Για να μελετήσει τα μέτρα ασφαλείας, οι Αρχές υποστηρίζουν ότι σχεδίαζε ακόμη και να κάνει πικνίκ κοντά στο Καπιτώλιο, ώστε να παρατηρήσει την περιοχή, τις εισόδους και τις κινήσεις των δυνάμεων ασφαλείας.

“Miss Bowie didn't just want to kill lawmakers. She wanted a complete disruption of our government.”



Craig Tremaroli, Special Agent in Charge of the FBI’s Albany Field Office, details the alleged ISIS-linked plot by Jessica Bowie to attack the New York State Capitol building.… pic.twitter.com/EDy4PX8Mpp August 20, 2026

Η 35χρονη φέρεται επίσης να είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να μεταμφιεστεί σε διανομέα φαγητού και να χρησιμοποιήσει τσάντα DoorDash ως κάλυψη, προκειμένου να πλησιάσει το κτίριο και να τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι είχε ήδη προμηθευτεί υλικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή βόμβας, μεταξύ αυτών και καρφιά που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως θραύσματα.

Στο στόχαστρο Times Square και Λευκός Οίκος

Η έρευνα, πάντως, δεν περιορίζεται στο σχέδιο για το Καπιτώλιο. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Μπόουι είχε συζητήσει και άλλα ενδεχόμενα τρομοκρατικών επιθέσεων στις ΗΠΑ.

Why would a 35-year-old Jessica Bowie allegedly pledge her allegiance to ISIS. How would a US born Jessica become an active Jihadista and plan on bombing a public site in New York?



How many Jihadi Jessica's are there?



Let's first read ##FutureJihad pic.twitter.com/0dk47c1K4H — Dr Walid Phares (@WalidPhares) August 20, 2026

Μεταξύ των πιθανών στόχων που φέρεται να ανέφερε ήταν η Times Square την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όταν στην περιοχή συγκεντρώνονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Φέρεται επίσης να είχε αναφερθεί στον Λευκό Οίκο και στον πρόεδρο των ΗΠΑ, παραδεχόμενη ωστόσο ότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα ήταν πολύ δυσκολότερο λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ακόμη ότι είχε καταβάλει 200 δολάρια σε πληροφοριοδότη για τη χρηματοδότηση κατασκευής εκρηκτικών και είχε εκφράσει την πρόθεση να στηρίξει οικονομικά μια «μεγάλη επιχείρηση».

Η έρευνα του FBI και η σύλληψη

Η έρευνα του FBI είχε αρχίσει αρκετές εβδομάδες πριν από τη σύλληψη της 35χρονης, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι η ριζοσπαστικοποίησή της πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσω διαδικτύου.

Μετά τη σύλληψή της, η Μπόουι φέρεται να είπε στους πράκτορες: «Δεν υπάρχει τρόπος να με βοηθήσετε, ξέρετε αρκετά».

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, γνώριζε επίσης ότι η κατηγορία για παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκρατική οργάνωση θα μπορούσε να επισύρει ποινή έως και 20 χρόνια κάθειρξης.

Η 35χρονη επρόκειτο να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου την Πέμπτη, ενώ ο δικηγόρος της δεν είχε προβεί άμεσα σε σχόλιο για την υπόθεση.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, ευχαρίστησε το FBI και τις υπόλοιπες υπηρεσίες ασφαλείας για την αποτροπή της πιθανής επίθεσης, υπογραμμίζοντας ότι δεν υφίσταται άμεση απειλή για το κοινό.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται στο κατά πόσο η 35χρονη δρούσε μόνη της ή διατηρούσε επαφές με άλλα πρόσωπα που θα μπορούσαν να συνδέονται με σχεδιαζόμενες επιθέσεις.

iefimerida.gr