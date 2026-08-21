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Δεκάδες κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων από ανελκυστήρες δέχθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά τη διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που επηρέασε διάφορες περιοχές της Κύπρου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε δεκάδες, μαζικές κλήσεις για υποστήριξη στην απεγκλώβιση ατόμων από ανελκυστήρες, λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι κλήσεις αφορούσαν όλες τις επαρχίες, κυρίως όμως τη Λευκωσία και τη Λεμεσό, όπου τα περιστατικά ήταν περισσότερα.

Με την αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, πολλοί από τους ανελκυστήρες τέθηκαν ξανά σε λειτουργία και, ως εκ τούτου, δεν χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.