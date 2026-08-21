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Η τοποθέτηση ομπρελών και άλλων αντικειμένων στην παραλία της Λάρας είναι απαράδεκτη, από την στιγμή που υπάρχει απαγόρευση από τις αρμόδιες αρχές και σχετική σήμανση στην περιοχή. Αυτό τόνισε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ηλίας Μυριάνθους, με αφορμή πρόσφατα περιστατικά και καταγγελίες, καθώς και την αντιπαράθεση που εκτυλίχθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το θέμα.

Ο κ. Μυριάνθους είχε το πρωί συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη, με το συγκεκριμένο θέμα να είναι ένα από τα κύρια στην ατζέντα. Μιλώντας μετά την σύσκεψη στον «Φ» ο Επίτροπος Περιβάλλοντος τόνισε ότι υπήρξαν μεμονωμένες ενέργειες πολιτών που χαρακτήρισε απαράδεκτες, ενώ σε επαφές που είχε με το Τμήμα Αλιείας όπως είπε του αναφέρθηκε ότι την ημέρα που τοποθετήθηκαν οι ομπρέλες στην προστατευόμενη παραλία, δεν ήταν στην περιοχή οι παρκοφύλακες που προσλήφθηκαν για προστασία του Ακάμα.

Ακόμη και όταν είναι καθήκον όμως, παρατήρησε, είναι λίγες οι ώρες εργασίας τους, για αυτό και εκτιμώ ότι εδώ πρέπει να δούμε πώς είναι εφικτή η επιτήρηση των περιοχών περισσότερες ώρες και πιο αποτελεσματικά. Την ίδια στιγμή, τόνισε ακόμη ο Επίτροπος, τα πρόστιμα που ισχύουν για παρόμοιες παραβάσεις των νόμων δεν είναι αποτρεπτικά. Μιλάμε για ένα πρόστιμο 50 ευρώ το οποίο αυξάνεται στα 80 ευρώ αν ο πολίτης κάνει και δεύτερη παρανομία.

Ο κ. Μυριάνθους επεσήμανε ωστόσο ότι το συμβάν με τις ομπρέλες στη Λάρα ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση και τόνισε ότι στις πλείστες περιπτώσεις οι πολίτες που επισκέπτονται την περιοχή συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και τους αναγκαίους περιορισμούς.

Αναφερόμενος στο θέμα και τις εκατέρωθεν καταγγελίες ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου τόνισε από την πλευρά του ότι κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν τρικυμία σε ένα ποτήρι νερό, κατά την έκφραση του.

Υπήρξαν δύο οικογένειες που τοποθέτησαν δύο ομπρέλες στην παραλία όπου απαγορεύεται κάτι τέτοιο, τόνισε ο Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης. Αυτό το απλό πράγμα, χρησιμοποιείται από κάποιους ως πυροτέχνημα για να δημιουργήσουν μέγα θέμα, με πομπώδεις δηλώσεις περί «μεσαίωνα», «εισβολής στη Λάρα» και άλλα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Το παράδοξο είναι, κατέληξε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, ότι όλοι οι φωνασκούντες σε αυτή την περίπτωση, δεν δείχνουν την ίδια ευαισθησία και για τα έργα που έπρεπε να γίνουν στην περιοχή εδώ και χρόνια.

Αναφερόμενος γενικά στις σημερινές επαφές στον ΕΟΑ Πάφου, ο νέος Επίτροπος Περιβάλλοντος ανέφερε στον «Φ» ότι συζητήθηκαν θέματα που τέθηκαν ενώπιον τους στις επαφές που προηγήθηκαν με τους Δήμους της επαρχίας Πάφου, με θέματα άρδευσης, με το ζήτημα της δημιουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων στην Πάφο και με θέματα αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.

Ο κ. Πιττοκοπίτης εξέφρασε την ετοιμότητα του ΕΟΑ να προχωρήσει άμεσα στην αδειοδότηση του καταφυγίου ζώων, όπως είναι και η αρμοδιότητα του, όταν αυτό χωροθετηθεί συγκεκριμένα. Είπε επίσης ότι ζητήθηκε από τον Επίτροπο Περιβάλλοντος να συμβάλει στις προσπάθειες για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης και στο διαμέρισμα Χρυσοχούς.