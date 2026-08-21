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Πολλή δημοσιότητα πήρε τις τελευταίες μέρες ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ με τις καλοκαιρινές παρεμβάσεις του για το Κυπριακό. Θυμήθηκε, ξαφνικά, τις ευθύνες του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ και τη στάση τους σε κρίσιμες περιόδους των διαπραγματεύσεων.

Σε μια από τις αναρτήσεις του, ο Αβέρωφ Νεοφύτου, μίλησε για μεσαιωνικές μεθόδους που έχουν στόχο τις φωνές της λογικής, καθώς η διχοτόμηση τσιμεντώνεται. Με το «φωνές της λογικής» εννοούσε μάλλον και τη δική του, αλλά δεν έχουμε χώρο και χρόνο να το αναλύσουμε.

Αλλά ήταν ανάγκη να βασανίσει τον Σαίξπηρ για να στείλει τα (προεκλογικά) μηνύματά του; Έπαθε αμόκ ειλικρίνειας και παραδέχτηκε λάθη του ΔΗΣΥ τόσα χρόνια μετά; Δεν θα είχε περισσότερο νόημα να το κάνει τότε που ήταν ηγέτης κυβερνώντος κόμματος;

Μάλλον. Αλλά όπως και ο βασιλιάς Ληρ, έτσι και ο κ. Νεοφύτου, επιβεβαιώνει ότι τον κινητοποιεί η υπεροψία και η μέθη μιας εξουσίας που δεν κατέχει πια. Ποιος τσιμέντωσε τη διχοτόμηση;

ΑΛ.ΜΙΧ.