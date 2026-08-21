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Εντατικοποιημένες επιχειρήσεις τροχονομικών ελέγχων, καθώς και δράσεις ενημέρωσης, σε σχέση με τη χρήση ζώνης ασφαλείας και παιδικών/ ανυψωτικών καθισμάτων από οδηγούς και επιβάτες οχημάτων, θα διεξάγει η Αστυνομία αυτό το διήμερο Σαββάτου και Κυριακής, 22-23/08/2026.

Κατά τη διενέργεια των ελέγχων, θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση ζώνης ασφαλείας από οδηγούς και επιβάτες οχημάτων, καθώς και στη χρήση παιδικών/ ανυψωτικών καθισμάτων.

Τη φετινή χρονιά, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 30 Ιουνίου, στο πλαίσιο των καθημερινών ελέγχων τροχαίας που διεξάγει η Αστυνομία, έγιναν 4,075 εξώδικες καταγγελίες για μη χρήση ζώνης ασφαλείας από οδηγούς και επιβάτες οχημάτων. Επίσης, έγιναν 178 εξώδικες καταγγελίες για μεταφορά επιβάτη σε μη σταθερό κάθισμα.

Σκοπός των δράσεων αστυνόμευσης και ενημέρωσης είναι η πρόληψη των σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων, η καλλιέργεια οδικής συνείδησης και η αύξηση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο.